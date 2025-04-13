Şans Topu Sonuçları 13 Nisan 2025 sorgulama: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

Haftanın son Şans Topu çekilişi ile devreden büyük ikramiye tutarı 1.136.162 TL'ye ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Haftada iki kez yapılan çekilişlerin sonuncusu, bugün noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek. Şans oyunu tutkunları, MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden 13 Nisan 2025 tarihli çekilişin sonuçlarını öğrenmek için heyecanla geri sayıyor. İşte, 13 Nisan 2025 Şans Topu sonuçları ve kazanan numaralarla ilgili tüm detaylar.