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Şans Topu Sonuçları 13 Nisan 2025 sorgulama: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
18:48
Şans Topu Sonuçları 13 Nisan 2025 sorgulama: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?
Milli Piyango Online platformunda ve noter gözetiminde gerçekleşen haftanın son çekilişi, 1.136.162 TL'lik devreden büyük ikramiyenin sahibini bulmaya hazırlanıyor. Şans oyunu severler, MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden 13 Nisan 2025 tarihli çekiliş sonuçlarını sorgulamak için araştırmalarına hız kazandırdı. Şans Topu tutkunları, kazandıran numaraları öğrenmek için bu platformda işlem yapmaya devam ediyor. İşte, MPİ ile 13 Nisan 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.