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Haberler Yaşam Şans Topu Sonuçları 13 Nisan 2025 sorgulama: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 18:48 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 18:48

Şans Topu Sonuçları 13 Nisan 2025 sorgulama: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

Milli Piyango Online platformunda ve noter gözetiminde gerçekleşen haftanın son çekilişi, 1.136.162 TL'lik devreden büyük ikramiyenin sahibini bulmaya hazırlanıyor. Şans oyunu severler, MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden 13 Nisan 2025 tarihli çekiliş sonuçlarını sorgulamak için araştırmalarına hız kazandırdı. Şans Topu tutkunları, kazandıran numaraları öğrenmek için bu platformda işlem yapmaya devam ediyor. İşte, MPİ ile 13 Nisan 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

Şans Topu Sonuçları 13 Nisan 2025 sorgulama: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

Haftanın son Şans Topu çekilişi ile devreden büyük ikramiye tutarı 1.136.162 TL'ye ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Haftada iki kez yapılan çekilişlerin sonuncusu, bugün noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek. Şans oyunu tutkunları, MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden 13 Nisan 2025 tarihli çekilişin sonuçlarını öğrenmek için heyecanla geri sayıyor. İşte, 13 Nisan 2025 Şans Topu sonuçları ve kazanan numaralarla ilgili tüm detaylar.

Şans Topu Sonuçları 13 Nisan 2025 sorgulama: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

13 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

6 numarayı öğrenmek için:

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Şans Topu Sonuçları 13 Nisan 2025 sorgulama: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

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Şans Topu Sonuçları 13 Nisan 2025 sorgulama: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu Sonuçları 13 Nisan 2025 sorgulama: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir?