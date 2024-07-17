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Şans Topu sonuçları 17 Temmuz 2024 sorgulama ekranı! Şans topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
18:48
Şans Topu sonuçları 17 Temmuz 2024 sorgulama ekranı! Şans topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Şans Topu sonuçları 17 Temmuz Çarşamba sorgulanıyor. Milli Piyango Online ile takip edilen şans oyununda büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 6 rakamın ardında yer alıyor. Haftada iki kez çekilen çekilişin ilki bugün 20.00'da Sisal Şans iş birliğinde noter huzurunda yapılıyor. Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranında takip ediliyor. Kazandıran numaralar için çekiliş topları döndü. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı…