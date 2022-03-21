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Haberler Yaşam Dünün Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 20 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 21.03.2022 06:08 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 06:08

Dünün Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 20 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her haftanın 2 günü yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen MPİ Şans Topu sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere açıklandı. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduranlar yoğun şekilde şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 20 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

Dünün Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 20 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Şans Topu sonuçları" her hafta Pazar günü olduğu gibi bugün de Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan şanslı numaralar belirlenerek MP TV canlı çekilişiyle duyuruldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılacak olan bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online aracılığıyla ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (20 MART)

Şans Topu çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye sorgulama ekranı detayları şöyle;

Dünün Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 20 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 20 Mart Şans Topu sonuçları:

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

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Dünün Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 20 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Dünün Şans Topu sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi MPİ ile 20 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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