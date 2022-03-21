Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her haftanın 2 günü yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen MPİ Şans Topu sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere açıklandı. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduranlar yoğun şekilde şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 20 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.