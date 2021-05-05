Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta Çarşamba ve Pazar günleri MP TV ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları çekilen MPİ Şans Topu sonuçları bugün (5 Mayıs 2021 Çarşamba) şans oyunu severlere duyurulacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango Online aracılığıyla yapılacak olan MP TV canlı çekilişi için kupon dolduranlar, büyük ikramiye sorgusu yapmak amacıyla şanslı numaralara ilişkin 5 Mayıs MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 5 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları ve Milli Piyango sorgulama sayfası detayları.