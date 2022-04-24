"Şans Topu sonuçları" her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişi üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Bu haftaki Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınına Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi ile 24 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.