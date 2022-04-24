Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 24 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 24.04.2022 23:41 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 23:41

Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 24 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Şans Topu sonuçları" her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişi üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Bu haftaki Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınına Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi ile 24 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 24 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen "Şans Topu sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Şanslı numaraları öğrenmek ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyenler yoğun şekilde Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (24 NİSAN)

Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralarla 24 Nisan MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle,

Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 24 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 24 Nisan Şans Topu sonuçları:


ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 24 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 24 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 24 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
SON DAKİKA