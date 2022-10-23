Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 23 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 23.10.2022 18:50 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 18:53

Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 23 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen "Şans Topu sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek kazandıran numaraları şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler yoğun olarak Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 23 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. MPİ ile Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları.

Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 23 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

"Şans Topu sonuçları" her hafta 2 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler yoğun şekilde 23 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULA

Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 23 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 23 Ekim Şans Topu sonuçları

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 23 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 23 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 23 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

SON DAKİKA