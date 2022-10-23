Şans Topu sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 23 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen "Şans Topu sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek kazandıran numaraları şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler yoğun olarak Şans Topu sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 23 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. MPİ ile Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları.