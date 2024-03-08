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Sapık enişte hapse atıldı: 17 yaşındaki baldızına 3 kez tecavüz etti! Meğer ablası da...
Giriş Tarihi: 08.03.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
15:34
Sapık enişte hapse atıldı: 17 yaşındaki baldızına 3 kez tecavüz etti! Meğer ablası da...
İstanbul'da 53 yaşındaki Gökhan A., evlerine misafirliğe gelen 17 yaşındaki baldızı H.K.'ya 'Hayat enerjin düşük. Enerji terapisi yapacağım' diyerek 3 kez cinsel istismarda bulundu. İğrenç olay sonrası polise giden 17 yaşındaki kız çocuğu şikayetçi oldu. İfadesinde şöyle konuştu...