Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sapık öğretim üyesi başka kızları da taciz etmiş: Mağdurların anlattıkları mide bulandırdı!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 09:15

Sapık öğretim üyesi başka kızları da taciz etmiş: Mağdurların anlattıkları mide bulandırdı!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi O.S.'nin kız öğrencileri taciz ettiği ortaya çıktı. Açığa alınan O.S.'nin odasına çağırıp skandal ifadeler kullandığı G.N.İ'nin arkadaşı M.S. de Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yaptı. Yaşadığı kabus dolu anları anlattı: Beni odasına çağırdı. Korkumdan bir şey diyemedim!

Ümit Erkan DEMİRCAN
Sapık öğretim üyesi başka kızları da taciz etmiş: Mağdurların anlattıkları mide bulandırdı!

Skandalın adresi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ydi. İnsan Hakları ve Demokrasi derslerine giren öğretim üyesi O.S.'nin üniversiteli kız öğrencileri taciz ettiği belirlendi.

Sapık öğretim üyesi başka kızları da taciz etmiş: Mağdurların anlattıkları mide bulandırdı!

Sapık öğretim üyesi, rektörlük tarafından açığa alınırken soruşturma derinleştirildi. Dördüncü sınıf öğrencisi G.N.İ.'nin şikayetinin ardından aynı fakültede eğitim gören M.S., Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti. Okulda yaşadıklarını anlatan genç kızın sözleri tüyler ürpertti!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sapık öğretim üyesi başka kızları da taciz etmiş: Mağdurların anlattıkları mide bulandırdı!

"DERSİ ODASINDA YAPTI..."

M.S. ifadesinde, "Depremle birlikte öğretime bir süre ara verilmişti. Hocamız okulda derslere devam edebileceğimizi söyledi. Bende bu teklifi kabul ettim. 4 arkadaşımla birlikte derslere başladık. Ders bitince diğer arkadaşlarım arabalarıyla okuldan ayrıldı. Hocamız, arabasıyla beni yurda bırakmayı teklif etti. Bende bu teklifi kabul ettim. Odada beklerken kapıyı kapattı ve yanıma oturdu.

Sapık öğretim üyesi başka kızları da taciz etmiş: Mağdurların anlattıkları mide bulandırdı!

Saçlarımla oynayıp 'Çok güzel dans ediyormuşsun' dedi. Tedirgin olduğum için yanından kalktım, konuyu değiştirmeye çalıştım. Fakat o ısrarla konuya devam etti. Kendisi bana çok öğrenci sevgilisinin olduğunu odasına gelip karşısında dans ettiklerini ve kendisine çıplak resmilerini attıklarını söyledi. "Bana senin videolarını izlettirdiler. Sevgilinden ayrılmışsın. Boşta kalma" dedi. Benim tedirgin olduğumu görünce beni yurduma bıraktı" dedi.

Sapık öğretim üyesi başka kızları da taciz etmiş: Mağdurların anlattıkları mide bulandırdı!

PSİKOLOJİM BOZULDU

O.S.'nin yakınlık kurduğu öğrencilere sınavlarda daha yüksek puan verdiğini de ileri süren M.S., "Kendisiyle ters düşenleri bir şekilde sınıfta dışlıyor, dini değerlerimizle alay ediyordu. Bütün bu yaşananlardan sonra psikolojim bozuldu. Bana yaşattıklarından dolayı kendisinden şikayetçiyim" dedi.

SON DAKİKA