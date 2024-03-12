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Sapık öğretim üyesi başka kızları da taciz etmiş: Mağdurların anlattıkları mide bulandırdı!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
09:15
Sapık öğretim üyesi başka kızları da taciz etmiş: Mağdurların anlattıkları mide bulandırdı!
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi O.S.'nin kız öğrencileri taciz ettiği ortaya çıktı. Açığa alınan O.S.'nin odasına çağırıp skandal ifadeler kullandığı G.N.İ'nin arkadaşı M.S. de Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yaptı. Yaşadığı kabus dolu anları anlattı: Beni odasına çağırdı. Korkumdan bir şey diyemedim!