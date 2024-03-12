Sapık öğretim üyesi başka kızları da taciz etmiş: Mağdurların anlattıkları mide bulandırdı!

Saçlarımla oynayıp 'Çok güzel dans ediyormuşsun' dedi. Tedirgin olduğum için yanından kalktım, konuyu değiştirmeye çalıştım. Fakat o ısrarla konuya devam etti. Kendisi bana çok öğrenci sevgilisinin olduğunu odasına gelip karşısında dans ettiklerini ve kendisine çıplak resmilerini attıklarını söyledi. "Bana senin videolarını izlettirdiler. Sevgilinden ayrılmışsın. Boşta kalma" dedi. Benim tedirgin olduğumu görünce beni yurduma bıraktı" dedi.