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Giriş Tarihi: 01.12.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 10:09

Sapık şoför minibüste genç kıza kabusu yaşattı: Ellerimi arkadan bağlayarak tacize devam etti!

Üniversiteli Merve K., bindiği minibüste kabusu yaşadı. 1.5 saatlik mücadelenin ardından sapık şoförün elinden kurtulmayı başardı. "Ellerimi arkadan bağlayarak tacize devam etti. Beni de Özgecan gibi öldürecekti" diyen genç kız, dehşet dolu anları şu sözlerle anlattı

HÜSEYİN CUMALI
Sapık şoför minibüste genç kıza kabusu yaşattı: Ellerimi arkadan bağlayarak tacize devam etti!

Sapık şoför minibüse binen üniversiteli genç kıza kabusu yaşattı. Tüyler ürperten olay Sakarya'da yaşandı. İstanbul'daki bir üniversitede öğrenci olan Merve K. (21), pazartesi gecesi trenle ailesinin yaşadığı Sakarya'ya geldi.

Sapık şoför minibüste genç kıza kabusu yaşattı: Ellerimi arkadan bağlayarak tacize devam etti!

GENÇ KIZ MİNİBÜSTE KABUSU YAŞADI!
Garda inen genç kız, Erenler ilçesindeki evlerine gitmek için bindiği şehir içi minibüs boşalınca, sürücü Serdar Serkan Y.'nin saldırısına uğradı. Atkısı ve şalıyla minibüsün demirlerine bağlamaya çalıştığı genç kız direnince, darp edip plastik kelepçeyle ellerini arkadan bağlayan saldırgan, cinsel tacizde bulundu. Dehşet minibüsünden 1.5 saatlik mücadele sonunda kurtulan genç kız, durumu ailesine anlattı.

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Sapık şoför minibüste genç kıza kabusu yaşattı: Ellerimi arkadan bağlayarak tacize devam etti!

Yakalanan saldırganın, aralarında 'cinsel istismar'ın da bulunduğu 30'dan fazla suç kaydının olduğu, en son hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 6 gün önce denetimli serbestlik kapsamında çıktığı ve minibüste çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

Sapık şoför minibüste genç kıza kabusu yaşattı: Ellerimi arkadan bağlayarak tacize devam etti!

Polis, saldırganın cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında çıkmasına rağmen, nasıl minibüs şoförlüğü yaptığını da araştırıyor.

Sapık şoför minibüste genç kıza kabusu yaşattı: Ellerimi arkadan bağlayarak tacize devam etti!

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, minibüsün ruhsat sahibinin de ifadesi alındı. Saldırgan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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