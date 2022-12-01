Haberler Yaşam Sapık şoför minibüste genç kıza kabusu yaşattı: Ellerimi arkadan bağlayarak tacize devam etti!

Giriş Tarihi: 01.12.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 10:09

Sapık şoför minibüste genç kıza kabusu yaşattı: Ellerimi arkadan bağlayarak tacize devam etti!

Üniversiteli Merve K., bindiği minibüste kabusu yaşadı. 1.5 saatlik mücadelenin ardından sapık şoförün elinden kurtulmayı başardı. "Ellerimi arkadan bağlayarak tacize devam etti. Beni de Özgecan gibi öldürecekti" diyen genç kız, dehşet dolu anları şu sözlerle anlattı