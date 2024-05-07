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Haberler Yaşam Sapık sucu Metin Şenay için hesap vakti: Çocuklara ses yalıtımlı odada istismarda bulunmuştu!  
Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 14:35

Sapık sucu Metin Şenay için hesap vakti: Çocuklara ses yalıtımlı odada istismarda bulunmuştu!

İstanbul Bağcılar'da su satıcısı Metin Şenay, dükkanına ses yalıtımlı oda yaptırdı. İddiaya göre 2019 ve 2023 yılları arasında başta baldızının çocukları olmak üzere onlarca çocuk bu odada cinsel istismara uğradı. İğrenç olay M.Y.'nin ailesinin polise kayıp başvurusu bulunmasıyla ortaya çıktı! Tutuklanan ve 331 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Metin Şenay bugün hakim karşısına çıktı. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayın detayları…

İHA
Sapık sucu Metin Şenay için hesap vakti: Çocuklara ses yalıtımlı odada istismarda bulunmuştu!

İstanbul Bağcılar'da su satıcısı Metin Şenay'ın 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hakkında 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen sapık hakim karşısına çıktı.

Sapık sucu Metin Şenay için hesap vakti: Çocuklara ses yalıtımlı odada istismarda bulunmuştu!

Türkiye, İstanbul Bağcılar'da yaşanan iğrenç olayla sarsıldı. 23 Mayıs 2023'te ortaya çıkan olayda 11 yaşındaki M.Y.'yi sabah annesi okula bıraktı. M.Y., okul çıkışı eve geç kalınca ailesi kızlarını aramaya başladı. Ancak küçük kızın bir türlü bulunamaması üzerine aile üyeleri soluğu karakolda aldı. Yapılan çalışmalarda M.Y.'nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan Metin Şenay'a ait olduğu ortaya çıktı. Polis, Şenay'ın ev ve iş yerine baskın yaptı. İş yerine polisin geldiğini gören Şenay kaçmaya çalışırken yakalandı.

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Sapık sucu Metin Şenay için hesap vakti: Çocuklara ses yalıtımlı odada istismarda bulunmuştu!

EKİPLER ÇOCUK ÇIĞLIĞI DUYDU

Ekipler iş yerinde yaptığı aramada; önünde damacana dizili olan 3 ayrı bölme olduğunu saptadı. Bölmelerin birinden çocuk çığlığı duyan polisler, kapıyı açınca M.Y.'ye ulaştı. Vatandaşlar ise çocuğun sucuda bulunduğu öğrenince Şenay'ı linç etmeye çalıştı.

Sapık sucu Metin Şenay için hesap vakti: Çocuklara ses yalıtımlı odada istismarda bulunmuştu!

SESLERİ DUYULMASIN DİYE YALITIM BİLE YAPMIŞ!

Çocuğun bulunduğu bölmenin ses yalıtımlı olduğu ve şüphelinin M.Y.'yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı belirtildi. Ayrıca şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğa karşı cinsel istismar suçuna karıştığı öğrenildi.

Sapık sucu Metin Şenay için hesap vakti: Çocuklara ses yalıtımlı odada istismarda bulunmuştu!

BALDIZININ ÇOCUKLARINI DA İSTİSMAR ETMİŞ!

Sapık Metin Şenay'ın telefonundan ise yüzlerce video çıktı. Metin Şenay'ın telefonunda videoları bulunan 13 yaşındaki M.Ö. ile 14 yaşındaki E.Ö. ise baldızının çocuklarıydı. İki çocuğa ait videolar 2019 ile 2023 tarihleri arasında kayıt altına alınmıştı. M.Ö. ile E.Ö.'nün ailesinin yaşananlardan haberinin olmadığı belirlendi. İki çocuk pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerinde yaşadıklarını anlattı ve şikayetçi oldu. Videolardaki mağdur çocuklardan biri de R.Ş.'ydi… Şimdi 19 yaşında olan R.Ş., 10 yıl boyunca Metin Şenay'ın istismarına maruz kalmış ve ifadesinde felç geçirdiğini söylemişti.

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