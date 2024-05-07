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Sapık sucu Metin Şenay için hesap vakti: Çocuklara ses yalıtımlı odada istismarda bulunmuştu!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
14:35
Sapık sucu Metin Şenay için hesap vakti: Çocuklara ses yalıtımlı odada istismarda bulunmuştu!
İstanbul Bağcılar'da su satıcısı Metin Şenay, dükkanına ses yalıtımlı oda yaptırdı. İddiaya göre 2019 ve 2023 yılları arasında başta baldızının çocukları olmak üzere onlarca çocuk bu odada cinsel istismara uğradı. İğrenç olay M.Y.'nin ailesinin polise kayıp başvurusu bulunmasıyla ortaya çıktı! Tutuklanan ve 331 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Metin Şenay bugün hakim karşısına çıktı. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayın detayları…