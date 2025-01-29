Sarı serum çılgınlığı ölüm getirdi! Eşi ağlayarak anlattı: Nefes alamadı, kalbi durdu! 20 saat içinde...

EŞİNİN İDDİALARI KAN DONDURDU: 20 SAAT İÇİNDE...

Talihsiz adamın acılı karısı Songül Gündoğan, eşine hiçbir tetkik yapılmadan serumun bağlandığını kaydederek, "Yapılan sarı serum maalesef 20 saat gibi kısa bir sürede eşimi benden aldı. Eşim bir gün öncesinde Devlet Hastanesine gitti ve orada kendisine boğaz spreyi ile ağrı kesici verilerek gönderildi. Eşim bir an önce toparlanmak (iyileşmek) istedi çünkü biz umreye gidecektik. Umre hazırlığı yapıyorduk. Burayı duymuş ve bu yüzden o kliniğe gitti. Arkadaşı ile beraber gittiği bu klinikte, 'alerjin var mı?' diye sormuşlar. Eşim 'bilmiyorum' yanıtını vermesine rağmen hiçbir tetkik yapılmadan direkt serum vermişler" dedi.