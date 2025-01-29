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Haberler Yaşam Sarı serum çılgınlığı ölüm getirdi! Eşi ağlayarak anlattı: Nefes alamadı, kalbi durdu! 20 saat içinde...
Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:01 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:01

Sarı serum çılgınlığı ölüm getirdi! Eşi ağlayarak anlattı: Nefes alamadı, kalbi durdu! 20 saat içinde...

Sosyal medyada hızla yayılan kokteyl serum çılgınlığı ölüm getirdi. Uzmanlar şarkıcı Metin Aralot'ın ölümüyle gündeme gelen sarı serum tehlikesine dikkat çekti. Son olarak umre yolculuğuna hazırlanan 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan, bir klinikte halk arasında 'atom' diye tabir edilen sarı serumun bağlanması sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. Genç adamın eşinin iddiaları ise tüyler ürpertti!

İHA
Sarı serum çılgınlığı ölüm getirdi! Eşi ağlayarak anlattı: Nefes alamadı, kalbi durdu! 20 saat içinde...

Olay, geçtiğimiz 13 Ocak'ta kent merkezindeki özel bir klinikte meydana geldi. İddiaya göre, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan ve umre yolculuğu hazırlığı yapan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan, grip şikayetiyle kliniğe başvurdu. Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı.

Sarı serum çılgınlığı ölüm getirdi! Eşi ağlayarak anlattı: Nefes alamadı, kalbi durdu! 20 saat içinde...

Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı. Sonrasında ise Gündoğan'a iddiaya göre klinik çalışanları müdahale edemedi. Yaklaşık 10 dakika sonra Gündoğan'ın refakatçi olarak yanında götürdüğü arkadaşı Gündoğan'ın durumunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

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Sarı serum çılgınlığı ölüm getirdi! Eşi ağlayarak anlattı: Nefes alamadı, kalbi durdu! 20 saat içinde...

İhbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak Gündoğan girdiği yoğun bakımdan 20 saatin sonunda yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.

Sarı serum çılgınlığı ölüm getirdi! Eşi ağlayarak anlattı: Nefes alamadı, kalbi durdu! 20 saat içinde...

EŞİNİN İDDİALARI KAN DONDURDU: 20 SAAT İÇİNDE...

Talihsiz adamın acılı karısı Songül Gündoğan, eşine hiçbir tetkik yapılmadan serumun bağlandığını kaydederek, "Yapılan sarı serum maalesef 20 saat gibi kısa bir sürede eşimi benden aldı. Eşim bir gün öncesinde Devlet Hastanesine gitti ve orada kendisine boğaz spreyi ile ağrı kesici verilerek gönderildi. Eşim bir an önce toparlanmak (iyileşmek) istedi çünkü biz umreye gidecektik. Umre hazırlığı yapıyorduk. Burayı duymuş ve bu yüzden o kliniğe gitti. Arkadaşı ile beraber gittiği bu klinikte, 'alerjin var mı?' diye sormuşlar. Eşim 'bilmiyorum' yanıtını vermesine rağmen hiçbir tetkik yapılmadan direkt serum vermişler" dedi.

Sarı serum çılgınlığı ölüm getirdi! Eşi ağlayarak anlattı: Nefes alamadı, kalbi durdu! 20 saat içinde...

NEFES ALAMADI, KALBİ DURDU!

Serum verildikten 10 dakika sonra eşinin nefes alamadığını ve sonrasında kalbinin durduğunu dile getiren Gündoğan şunları söyledi:

"Orada müdahale yapamamışlar eşime. Çalışanlar sağa sola koşuşturmuşlar hatta bir metal kaşık ile eşimin nefesini açmaya çalışmışlar ama yetersiz kalmış. Yanında refakatçi olarak giden arkadaşı hemen 112'yi arıyor. Ambulansla eşimi yoğun bakıma kaldırıyorlar. Eşim hastaneye götürüldüğünde maalesef çok geçti. 20 saat içerisinde eşimin vefat haberini aldım. Eşime ihram yerine kefen giyindirdim. Bu sarı serumun ne kadar tehlikeli olduğunu içim yana yana öğrendim. Benim 2 çocuğum babasız kaldı, eşimin gençliği gitti."

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