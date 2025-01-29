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Sarı serum çılgınlığı ölüm getirdi! Eşi ağlayarak anlattı: Nefes alamadı, kalbi durdu! 20 saat içinde...
Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
11:01
Sarı serum çılgınlığı ölüm getirdi! Eşi ağlayarak anlattı: Nefes alamadı, kalbi durdu! 20 saat içinde...
Sosyal medyada hızla yayılan kokteyl serum çılgınlığı ölüm getirdi. Uzmanlar şarkıcı Metin Aralot'ın ölümüyle gündeme gelen sarı serum tehlikesine dikkat çekti. Son olarak umre yolculuğuna hazırlanan 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan, bir klinikte halk arasında 'atom' diye tabir edilen sarı serumun bağlanması sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. Genç adamın eşinin iddiaları ise tüyler ürpertti!