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  • Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü! Sarıkamış Harekâtı'na dair az bilinen fotoğraflar!

Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü! Sarıkamış Harekâtı'na dair az bilinen fotoğraflar!

Bugün, Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü. Osmanlı Devleti tarafından, dönemin Çarlık Rus devletine karşı başlatılan , tarihimizin en acı savaşlarından birine sahne oldu. Sarıkamış'ta vatan savunması için zor koşullarda yola koyulan vatan evlatları, taktiksel hata sonucu donarak şehit oldu. Hazırladığımız haberimizde, vatan savunması için can veren Sarıkamış şehitlerimize yönelik bugüne kadar görmediniz fotoğrafları ve çeşitli bilgileri derledik.

Giriş Tarihi: 22.12.2018 15:55 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 16:08
Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü! Sarıkamış Harekâtı'na dair az bilinen fotoğraflar!
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Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü! Sarıkamış Harekâtı'na dair az bilinen fotoğraflar!

Kahraman Mehmetçi bundan 104 yıl önce 1914'te bu topraklar için kar, kış, ayaz demeden, emre itaat edip yollara düştü.

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Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü! Sarıkamış Harekâtı'na dair az bilinen fotoğraflar!

Osmanlı Devleti, Almanya ile yapılan anlaşmanın ardından Birinci Dünya Savaşı'na girmek zorunda kalmıştır. Ancak Balkan Savaşı'ndan yeni çıkmış olması ve yeterli hazırlıkları yapma imkânı ve zamanı olmadığından dolayı savaşın ilerleyen dönemlerinde büyük olumsuzluklarla karşı karşıya kalmıştır.

Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü! Sarıkamış Harekâtı'na dair az bilinen fotoğraflar!

Osmanlı donanmasına bağlı Yavuz ve Midilli gemilerinin Sivastopol'u bombardımanının ardından 1 Kasım 1914 günü Rus Ordusu hududu geçerek baskın tarzında taarruza başlamıştır.

Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü! Sarıkamış Harekâtı'na dair az bilinen fotoğraflar!

Ancak ağır zayiat veren 3'üncü Türk Ordusu, geri çekilen düşmanı takip edememiş; daha elverişli bir arazide toplanmak, takviye kuvvetlerinin gelmesini beklemek ve yeni bir Rus taarruzunu karşılamaya hazır olmak amacıyla 8-10 km kadar geri çekilmiştir.

Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü! Sarıkamış Harekâtı'na dair az bilinen fotoğraflar!

Avrupa'da savaşın mevzi harbine dönüşmesi ve Galiçya'da Avusturyalıların Ruslar karşısında zor durumda kalmaları üzerine Başkomutan Vekili Enver Paşa, müttefiklerin Avrupa'daki yükünü hafifletmek için "Alman Başkomutanlığının da etkisiyle" Doğu Cephesi'nde Rusların imhasını hedef alan büyük ölçüde kuşatıcı bir taarruza karar vermiştir.

Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü! Sarıkamış Harekâtı'na dair az bilinen fotoğraflar!

Enver Paşa, icra edilecek bir taarruzla 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda (93 Harbi) Doğu Anadolu'da kaybedilen toprakların (Kars, Batum, Artvin ve Ardahan) geri alınmasını ve müteakiben harekâtın Kafkasya'ya aktarılmasını mümkün görüyordu.

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