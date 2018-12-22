Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü! Sarıkamış Harekâtı'na dair az bilinen fotoğraflar!
Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü! Sarıkamış Harekâtı'na dair az bilinen fotoğraflar!
Bugün, Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü. Osmanlı Devleti tarafından, dönemin Çarlık Rus devletine karşı başlatılan Sarıkamış Harekatı, tarihimizin en acı savaşlarından birine sahne oldu. Sarıkamış'ta vatan savunması için zor koşullarda yola koyulan vatan evlatları, taktiksel hata sonucu donarak şehit oldu. Hazırladığımız haberimizde, vatan savunması için can veren Sarıkamış şehitlerimize yönelik bugüne kadar görmediniz fotoğrafları ve çeşitli bilgileri derledik.
Giriş Tarihi: 22.12.2018 15:55 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 16:08