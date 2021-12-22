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Haberler Yaşam Sarıkamış Destanı ile ilgili anma sözleri: 22 Aralık Sarıkamış Harekatı tarihi nedir? İşte şehitleri ile ilgili anma sözleri!
Giriş Tarihi: 22.12.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 10:57

Sarıkamış Destanı ile ilgili anma sözleri: 22 Aralık Sarıkamış Harekatı tarihi nedir? İşte şehitleri ile ilgili anma sözleri!

Sarıkamış Harekatı'nın yıldönümü dolayısıyla bölgede şehit düşen Türk askerleri Sarıkamış Şehitleri anma sözleri ile anılıyor. Birinci Dünya Savaşı esnasında Osmanlı ordusunun Kars bölgesindeki toprakları Rus işgalinden kurtarma girişimi Sarıkamış Harekatı olarak adlandırılmıştır. Harekat sırasında binlerce askerimiz Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olmuştur. İşte, bu olayın yıldönümü için Sarıkamış Şehitleri ile ilgili anma sözleri ve 22 Aralık Sarıkamış Harekatı tarihi!

Sarıkamış Şehitleri anma sözleri: Sarıkamış Şehitleri ile ilgili anma sözleri ve 22 Aralık Sarıkamış Harekatı tarihi!

Sarıkamış Şehitleri anma sözleri, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşanan acı olayın yıldönümü dolayısıyla pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Allahuekber Dağları'nda donarak şehit düşen askerlerimizi andığımız bu tarihi olay, 107'nci yıldönümü dolayısıyla anılıyor. İşte Sarıkamış Şehitleri ile ilgili anma sözleri ve 22 Aralık Sarıkamış Harekatı tarihi…

Sarıkamış Şehitleri anma sözleri: Sarıkamış Şehitleri ile ilgili anma sözleri ve 22 Aralık Sarıkamış Harekatı tarihi!

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANMA SÖZLERİ

Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum

Durun kapanmayın pencerelerimi

Güneşimi kapatmayın

Beton çok soğuk, üşüyorum.. / Muhsin Yazıcıoğlu

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Sarıkamış Şehitleri anma sözleri: Sarıkamış Şehitleri ile ilgili anma sözleri ve 22 Aralık Sarıkamış Harekatı tarihi!

Cehennem olsa gelen, Göğsümüzde söndürürüz. / M. Akif Ersoy

Öyle bir üşüdün ki ebediyen yanmazsın diyordu şair. Vatan için kefenleri kar olan kahramanlar!

Sarıkamış'ta bu vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şanlı askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz...

Sarıkamış Şehitleri anma sözleri: Sarıkamış Şehitleri ile ilgili anma sözleri ve 22 Aralık Sarıkamış Harekatı tarihi!

22 Aralık 1914 dağda soğuktan donanlara selam olsun vatanı satanlara değil… Ruhları şad mekanları cennet olsun…

Sarıkamış'ta bu vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şanlı askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz..

Bayrakla dertleşen toprakla birleşen can verip devleşen birileri var…

Sarıkamış yaramdır, borandır Sarıkamış ayazdır, destandır Sarıkamış Tam doksan bin ANADIR Sarıkamış… RABBİM ŞEHADETLERİNİ KABUL EYLESİN

Sarıkamış Şehitleri anma sözleri: Sarıkamış Şehitleri ile ilgili anma sözleri ve 22 Aralık Sarıkamış Harekatı tarihi!

SARIKAMIŞ HAREKATI NEDİR?

Sarıkamış Harekâtı, I. Dünya Savaşı sırasında, 22 Aralık 1914 ve 6 Ocak 1915 arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış ve çevresinde (Oltu, Narman, Penek, Horasan, Bardız, Mecingirt, Karaurgan, Divik) gerçekleşen muharebelerdir. Sarıkamış Harekatı; 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında geçen kara çatışmalarıdır. Sarıkamış Harekatı'nda 60 bin kahraman Osmanlı askeri hayatını kaybetti. Sarıkamış Harekatı'nın ilk 2 gününde Osmanlı İmparatorluğu askerleri Rus birliklerine karşı kahramanca savaştı. Sarıkamış Harekatı'nda amaç Ardahan, Kars illerini geri almaktır.

HASTALIK VE SOĞUK ASKERLERİ VURDU!

İlk iki günü başarıyla geçen taarruz sonrasında olumsuz hava koşulları nedeniyle seyrini değiştirdi. Kış, 3-4 Ocak 1915 gecesi daha da şiddetlendi. Fırtına ile yağan kar, yolları tıkayıp, çadırları yıktı. Arkasından da dondurucu soğuklar bastırınca, 60 bin Osmanlı askeri donma, dizanteri ve tifo gibi hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Bu harekatta Ruslar da 32 bin askerini kaybetti. Savaştan sonra İstanbul'a dönen Enver Paşa uzun bir süre Sarıkamış hakkında herhangi bir haber, bildiri, veya yayın yapılmasını engelledi.

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