Sarıyer'de kolonları patlayan 9 katlı bina tahliye edildi

17 Ağustos Marmara depreminin 20'nci yılında herkes oturduğu binanın depreme karşı güvenli olup olmadığını konuşuyordu. Bu arada uzmanlar da deprem uyarısı yaparak herkesin tedbir almasını isteyen açıklamaları birbiri ardına sıralıyorlardı. İşte böyle bir günde 9 katlı bir binadan korkutan haber geldi. İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Bahçeköy'de 39 dairenin olduğu 9 katlı bir binanın iki kolonu patladı. "Risk hasarlı bina" kaydı geçilen binadaki 120 kişi, tahliye edildi. Tahliye işlemlerinin ardından bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Tahliye edilen bina sakinleri, çevredeki sosyal tesislere yerleştirildi.