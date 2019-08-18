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'de kolonları patlayan 9 katlı bina tahliye edildi

17 Ağustos Marmara depreminin 20'nci yılında herkes oturduğu binanın depreme karşı güvenli olup olmadığını konuşuyordu. Bu arada uzmanlar da uyarısı yaparak herkesin tedbir almasını isteyen açıklamaları birbiri ardına sıralıyorlardı. İşte böyle bir günde 9 katlı bir binadan korkutan haber geldi. 'un ilçesine bağlı Bahçeköy'de 39 dairenin olduğu 9 katlı bir binanın iki kolonu patladı. "Risk hasarlı bina" kaydı geçilen binadaki 120 kişi, tahliye edildi. Tahliye işlemlerinin ardından bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Tahliye edilen bina sakinleri, çevredeki sosyal tesislere yerleştirildi.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 18.08.2019 18:16 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 18:19
Sarıyer'de kolonları patlayan 9 katlı bina tahliye edildi

Olay, Bahçeköy Doğanbey Caddesi'nde bulunan 39 dairenin bulunduğu 9 katlı Çavuş apartmanında Cuma günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Oturdukları binada patlama sesi duyan vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Sarıyer'de kolonları patlayan 9 katlı bina tahliye edildi

Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemede binanın 2 kolonun patladığı belirlendi.

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Sarıyer'de kolonları patlayan 9 katlı bina tahliye edildi

"Risk hasarlı bina" kaydı geçilen binadaki 120 kişi, tahliye edildi. Tahliye işlemlerinin ardından bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Sarıyer'de kolonları patlayan 9 katlı bina tahliye edildi

Tahliye edilen bina sakinleri, çevredeki sosyal tesislere yerleştirildi. Belediyesi ayrıca binaya yakın bir yerde çadır kurdu.

Sarıyer'de kolonları patlayan 9 katlı bina tahliye edildi

Bina sakini Olgun Keskin, "Büyük bir gürültü oldu, küt diye bir ses geldi. Eşimle birlikte çocukları kontrol ettik. Çocukların yataklarından düşmüş olabileceklerini düşünerek evi kontrol ettim. Şiddetli bir sesti bina oturdu sanki. Komşularımızın sesini duyduk...

Sarıyer'de kolonları patlayan 9 katlı bina tahliye edildi

Alt komşumun 'binayı boşaltıyoruz' demesi ile çocukları uyandırıp binayı terk ettik. Binanın alt katında depo var, oradan geliyor diye depoyu ve oradaki kolonları kontrol ettik. Muhtar gerekli yerlere bilgi verdi...

Sarıyer'de kolonları patlayan 9 katlı bina tahliye edildi

Zabıta ve itfaiye birimleri geldi. İtfaiye depo kapısını kırarak kontrol yaptı. İki tane kolonun patlamış olduğunu gördük" dedi.

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