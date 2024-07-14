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Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda 1 kişi boğuldu! 1 kişi kayıp...
Giriş Tarihi: 14.07.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
14:16
İstanbul Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda dün öğle saatlerinde denize giren Ersin Oral ve arkadaşı gözden kayboldu. Oral ve arkadaşını kurtarmak için denize giren Recep Kurban'ın ise dün akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Günay ekipler tarafından kurtarılırken, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Ersin Oral'ı arama çalışmaları havadan ve denizden sürüyor.