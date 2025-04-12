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Sayısal Loto 12 Nisan 2025 | Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?
Giriş Tarihi: 12.04.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
20:05
Sayısal Loto 12 Nisan 2025 | Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?
Haftanın üç günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loro Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü ilan ediliyor. Haftanın son çekilişinde gözler sonuç ekranına çevrildi. 21.00'da açıklanan sonuçlar noter huzurunda canlı yayında duyuruluyor. Peki, Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Sayısal Loto 12 Nisan Cumartesi 2025 sonuç detayları...