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Haberler Yaşam Sayısal Loto 12 Nisan 2025 | Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?
Giriş Tarihi: 12.04.2025 20:05 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 20:05

Sayısal Loto 12 Nisan 2025 | Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

Haftanın üç günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loro Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü ilan ediliyor. Haftanın son çekilişinde gözler sonuç ekranına çevrildi. 21.00'da açıklanan sonuçlar noter huzurunda canlı yayında duyuruluyor. Peki, Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Sayısal Loto 12 Nisan Cumartesi 2025 sonuç detayları...

Sayısal Loto 12 Nisan 2025 | Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

Sayısal Loto sonuçları için heyecan dorukta! Haftanın son çekilişi için heyecanlı olan şansoyunuseverler Milli Piyango Online sitesinden bilet sorgulamalarına başladı. Peki, Sayısal Loto 12 Nisan Cumartesi günü sonuçları açıklandı mı, ne zaman , saat kaçta açıklanıyor? İşte, detaylar...

Sayısal Loto 12 Nisan 2025 | Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 12 NİSAN 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto cumartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 12 Nisan saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

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Sayısal Loto 12 Nisan 2025 | Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto 12 Nisan 2025 | Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Sayısal Loto 12 Nisan 2025 | Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.