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Haberler Yaşam SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 📍 29 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları tıkla-hızlı öğren!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 21:38 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 21:39

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 📍 29 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları tıkla-hızlı öğren!

Sayısal Loto 29 Ocak 2025 sonuçları sorgulanıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş, saat 21.30'da gerçekleşiyor. Haftanın ilk çekilişinin geride kalmasının ardından gözler ikinci çekilişin sonuçlarına çevrildi. İşte, Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 📍 29 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları tıkla-hızlı öğren!

Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları gündemde. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonuçları Milli Piyango resmi youtube hesabından açıklanıyor. Peki, Sayısal Loto 29 Ocak 2025 sonuçları açıklandı mı? İşte, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları tıkla-hızlı öğren!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 📍 29 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları tıkla-hızlı öğren!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 29 OCAK 2025

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto Çarşamba çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 29 Ocak saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:

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SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 📍 29 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları tıkla-hızlı öğren!

SAYISAL LOTO 29 OCAK 2025 SONUÇLARI TIKLA-HIZLI ÖĞREN!💥

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 📍 29 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları tıkla-hızlı öğren!

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 📍 29 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları tıkla-hızlı öğren!

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

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