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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları 26 Haziran 2023 şanslı sayılar açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 26.06.2023 17:57 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 17:58

Sayısal Loto sonuçları 26 Haziran 2023 şanslı sayılar açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları 26 Haziran 2023 aratılıyor. Haftada üç defa gerçekleştirilen çekilişlerin bu hafta ilki, Pazartesi saat 21.30'da gerçekleşecek. Devreden büyük ikramiyenin 225.548.923 TL olduğu Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini koruyor. Milli Piyango İdaresi, MP TV üzerinden canlı yayınla çekilişleri yayımlamakta. Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı çekiliş sonucunda sabah.com.tr ekranlarında erişime açılmış olacak. İşte 26 Haziran 2023 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları 26 Haziran 2023 şanslı sayılar açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Haftada üç gün noter huzurunda çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto bu akşam da yapılacak Büyük ikramiye Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 225.548.923 TL olarak açıklandı. Sayısal Loto sonuçları 26 Haziran 2023 21.30'dan sonra sabah.com.tr'de sorgulanabilir. İşte Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar…

Sayısal Loto sonuçları 26 Haziran 2023 şanslı sayılar açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

26 HAZİRAN 2023 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 26 Haziran 2023 Pazartesi akşamı saat 21.30 itibarıyla belli olacak.

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Sayısal Loto sonuçları 26 Haziran 2023 şanslı sayılar açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Sayısal Loto sonuçları 26 Haziran 2023 şanslı sayılar açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto sonuçları 26 Haziran 2023 şanslı sayılar açıklandı mı? MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.

Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

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