Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 20 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı, her hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. 51 Milyon Türk Lirası büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon doldurmalarının ardından şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 20 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.