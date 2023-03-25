Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ve kazandıran numaralar

Haftanın son Sayısal Loto sonuçları bugün 25 Mart 2023 çekilişi ile belli olacak. Haftada üç gün düzenlenen çekiliş için Cumartesi sonuçları şans oyunu severlerin gündemindeki yerini aldı. Bilet sahipleri MPİ bilet sorgulama ekranı araştırmalarına başladı. MP TV canlı yayın ile noter huzurunda açıklanan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki arama geçmişlerindeki yerini aldı. 140 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye, kazandıran numaralar ardında gizli. Peki, bugün çekilen Sayısal Loto sonuçları sorgulama son dakika açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve detaylar…