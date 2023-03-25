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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ve kazandıran numaralar
Giriş Tarihi: 25.03.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 18:25

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ve kazandıran numaralar

Haftanın son Sayısal Loto sonuçları bugün 25 Mart 2023 çekilişi ile belli olacak. Haftada üç gün düzenlenen çekiliş için Cumartesi sonuçları şans oyunu severlerin gündemindeki yerini aldı. Bilet sahipleri MPİ bilet sorgulama ekranı araştırmalarına başladı. MP TV canlı yayın ile noter huzurunda açıklanan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki arama geçmişlerindeki yerini aldı. 140 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye, kazandıran numaralar ardında gizli. Peki, bugün çekilen Sayısal Loto sonuçları sorgulama son dakika açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve detaylar…

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ve kazandıran numaralar

Sayısal Loto sonuçları 25 Mart 2023 Cumartesi çekilişi için araştırılmaya başlandı. Milli Piyango Online üzerinden yürütülen çekiliş süreci MPİ canlı yayınında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Şans oyunu severler bilet üzerinde kazandıran numaralar sorgulaması yapıyor. Bu noktada Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı bilet sahiplerinin gündemindeki yerini almış durumda. MPİ bilet sorgulama ekranı ile 140 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyeli çekiliş takip ediliyor. İşte, Milli Piyango Online ile 25 Mart 2023 Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı…

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ve kazandıran numaralar

25 MART 2023 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 25 Mart 2023 Cumartesi yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de yerini alacak. Şanslı numaraları öğrenmek için:

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ve kazandıran numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ve kazandıran numaralar

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ve kazandıran numaralar

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

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