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Haberler Yaşam SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! 27 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 22:00 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 22:02

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! 27 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula!

Sayısal Loto sonuçları sorgulanıyor. Haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü ilgililerine duyurulurken, gözler 27 Ocak 2025 çekiliş sonuçlarına çevrildi. Noter huzurunda, Milli Piyango resmi sitesinin youtube hesabı üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınla ilan edilen sonuçlar şansoyunuseverler ile paylaşılıyor. Peki, 27 Ocak çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! 27 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula!

"Çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları 27 ocak 2025 açıklandı mı?" sorusu yanıt arıyor. Haftanın gerçekleşen ilk çekilişi için kazanan şanslı numaralar MP bilet sorgula ekranında ve sabah.com.tr sitesinden anlık olarak öğrenilebiliyor. İşte, Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! 27 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 27 OCAK 2025

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto cumartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 27 Ocak saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:

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SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! 27 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! 27 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula!

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! 27 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula!

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

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