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SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! 27 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
22:02
SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! 27 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula!
Sayısal Loto sonuçları sorgulanıyor. Haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü ilgililerine duyurulurken, gözler 27 Ocak 2025 çekiliş sonuçlarına çevrildi. Noter huzurunda, Milli Piyango resmi sitesinin youtube hesabı üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınla ilan edilen sonuçlar şansoyunuseverler ile paylaşılıyor. Peki, 27 Ocak çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar...