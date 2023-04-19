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Giriş Tarihi: 19.04.2023 01:08 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 01:38

SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2023 SON DURUM: Seçime 25 gün kala anketler ne diyor? İşte 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçim anket sonuçları

Seçim anketleri ile Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranları belli oldu. 14 Mayıs'ta yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için artık son düzlüğe girildi. Tarihi güne sayılı günler kala seçmenin nabzı tutuldu. 10 bini aşkın seçmene "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" ve "Milletvekili Genel Seçimlerinde hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi. Verilen yanıtlar ile ''Seçim anket sonuçlarına göre kim, hangi parti önde?'' soruları cevap buldu. İşte 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçim anket sonuçları 2023 son dakika güncel veriler.

SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2023 SON DURUM: Seçime 25 gün kala anketler ne diyor? İşte 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçim anket sonuçları

Seçimlere 25 gün kadar kısa bir süre kaldı. 14 Mayıs'ta 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Geri sayım devam ederken birçok kurum tarafından yapılan anketlerle seçmenin nabzı tutuldu. Bu noktada ise milyonlarca vatandaş seçim anket sonuçları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranları merak ediliyor. İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları son dakika verileri…

SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2023 SON DURUM: Seçime 25 gün kala anketler ne diyor? İşte 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçim anket sonuçları

14 Mayıs'ta yapılacak 2023 seçimlerine bir aydan daha az zaman kaldı. Son 4 haftanın içerisine girilen seçim maratonunda Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranları seçim anketleriyle ortaya çıktı.

Son 24 saat içerisinde 2 farklı firmanın 3 farklı anket sonucu açıklandı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda bitiyor. Olur da ikinci tura kalırsa da birinci aday bu kez farkı açarak seçimleri kazanıyor.

Ayrıca partilerin oy oranları da anketlere yansıdır. "Bugün seçim olsa kime ve hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna karşı vatandaşlar birinci yaptığı partiyi açık ara zirveye oturttu.

İşte Areda ve Metropoll'ün açıkladığı son seçim anketi sonuçları...

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SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2023 SON DURUM: Seçime 25 gün kala anketler ne diyor? İşte 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçim anket sonuçları

10 BİN DENEKLİ ANKETİN SONUCU: ERDOĞAN İLK TURDA YÜZDE 50'Yİ GEÇİYOR

Areda araştırma şirketi 12-14 Nisan tarihleri arasında 10 bin 136 kişinin katımıyla yaptığı Siyasal Eğilim Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı.

Ankete katılan vatandaşlara "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" ve "Milletvekili Genel Seçimlerinde hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi.

Anket sonuçları Türk halkının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvenini bir kez daha gösterirken, araştırmada dikkat çeken sonuçlar yer aldı.

50.6 ile seçimi kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın takipçisi olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 10 puanlık bir fark açtığı görülüyor.

SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2023 SON DURUM: Seçime 25 gün kala anketler ne diyor? İşte 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçim anket sonuçları

İKİNCİ TURA KALIRSA KİME OY VERİRSİNİZ?

Areda'nın son seçim anketine göre vatandaşlara "14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda kime oy vereceksiniz?" sorusu da yöneltildi.

Vatandaşların yüze 52,6'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullanırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47,4'te kaldı.

SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2023 SON DURUM: Seçime 25 gün kala anketler ne diyor? İşte 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçim anket sonuçları

İŞTE İLK VE İKİNCİ TUR SONUÇLARI: İLK TURDA SEÇİMLER BİTİYOR

Ankete katılan vatandaşların yüzde 50,8'i Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullandı. Bu sonuca göre Başkan Erdoğan, ilk turda seçimi kazanıyor.

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 43.1'de kaldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 4,5, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 1,6 oy aldı.

Yapılan analizlerde ikinci tura kalsa ve diğer adayların oyları dağıtılsa dahi seçimleri Başkan Erdoğan'ın daha yüksek bir oranla kazandığı görülüyor.

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