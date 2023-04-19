SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2023 SON DURUM: Seçime 25 gün kala anketler ne diyor? İşte 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçim anket sonuçları

Seçim anketleri ile Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranları belli oldu. 14 Mayıs'ta yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için artık son düzlüğe girildi. Tarihi güne sayılı günler kala seçmenin nabzı tutuldu. 10 bini aşkın seçmene "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" ve "Milletvekili Genel Seçimlerinde hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi. Verilen yanıtlar ile ''Seçim anket sonuçlarına göre kim, hangi parti önde?'' soruları cevap buldu. İşte 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçim anket sonuçları 2023 son dakika güncel veriler.