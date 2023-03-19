Haberler Yaşam Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Partilerin oy oranları nasıl, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? Son seçim anket sonuçları

Giriş Tarihi: 19.03.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 11:53

Türkiye Genel Seçimler için 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika gelişmeleri ile hem seçmenler hem de adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde, fark yüzde kaç, seçim ikinci tura kalır mı gibi sorular yanıt arıyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde 6'lı masada aday krizleri yaşanmış ve çok sonra Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde uzlaşma sağlanmıştı. En son alınan seçim anket sonuçları verileri ile bu durumun halk üzerinde olumsuz yansıdığı görülüyor. Peki, seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte, Partilerin oy oranları ve konu ile ilgili tüm detaylar...