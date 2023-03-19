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Haberler Yaşam Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Partilerin oy oranları nasıl, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? Son seçim anket sonuçları
Giriş Tarihi: 19.03.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 11:53

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Partilerin oy oranları nasıl, Cumhur İttifakıMillet İttifakı mı önde? Son seçim anket sonuçları

Türkiye Genel Seçimler için 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika gelişmeleri ile hem seçmenler hem de adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakıMillet İttifakı mı önde, fark yüzde kaç, seçim ikinci tura kalır mı gibi sorular yanıt arıyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde 6'lı masada aday krizleri yaşanmış ve çok sonra Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde uzlaşma sağlanmıştı. En son alınan seçim anket sonuçları verileri ile bu durumun halk üzerinde olumsuz yansıdığı görülüyor. Peki, seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte, Partilerin oy oranları ve konu ile ilgili tüm detaylar...

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Partilerin oy oranları nasıl, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? Son seçim anket sonuçları

Seçim anket sonuçları 2023 güncel veriler seçime sayılı günler kala yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazanan 14 Mayıs öncesinde partilerin oy oranları merak ediliyor. 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidecek olan seçmen, 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vereceksiniz' sorusunu yanıtlıyor. Son seçim anketi sonuçları ile Cumhur İttifakıMillet İttifakı mı önde, kim kazanıyor, fark yüzde kaç gibi sorular yanıt buluyor. İşte, 2023 Güncel seçim anketi sonuçları ve partilerin oy oranları son durum…

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Partilerin oy oranları nasıl, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? Son seçim anket sonuçları

DEPREMZEDELER DE KATILDI!

Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Seçim sürecine giren Türkiye'de deprem felaketiyle ilişkili güven sorularının yöneltildiği ankete depremzedelerin de katıldığı aktarıldı. Aktaş 3 binden fazla seçmenle görüşüldüğünü aktardığı ankette iktidar, muhalefet, depremle mücadele, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ekseninde sorular yöneltildiğini belirtti ve sonucu duyurdu.

İşte İhsan Aktaş'ın detaylarını verdiği son anket çalışmasının sonuçları...

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Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Partilerin oy oranları nasıl, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? Son seçim anket sonuçları

SON ANKET SONUÇLARI

Yapılan son anketin Türkiye'nin farklı bölgelerinden 3 bin vatandaş arasında yapıldığını ifade ederken bu kişilere depremzedelerin de dahil edildiğinin altını çizdi.

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Partilerin oy oranları nasıl, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? Son seçim anket sonuçları

"6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem, ülkemizin bugüne kadar gördüğüm büyük felakettir"

Evet katılıyorum %96,5
Hayır katılmıyorum %3,5

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Partilerin oy oranları nasıl, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? Son seçim anket sonuçları

"Depremden sonra devletin tüm kurumlarının büyük bir gayretle ve samimiyetle mücadele ettiğini düşünüyorum"

Evet katılıyorum %63,6
Hayır katılmıyorum %36,4

SON DAKİKA