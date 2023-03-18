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Haberler Yaşam Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Partilerin oy oranları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç? En son seçim anket sonuçları güncel veriler
Giriş Tarihi: 18.03.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 10:46

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Partilerin oy oranları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç? En son seçim anket sonuçları güncel veriler

Türkiye Genel Seçimler için gün sayıyor. Seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde soruları gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakıMillet İttifakı mı önde seçmenin ve adayların en çok merak ettiği konulardan. 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçimlerin öncesinde Başkan Erdoğan'ın adaylığı belliyken 6'lı masada yaşanan krizler ismi geciktirmişti. Son olarak koalisyondan Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. En son seçim anket sonuçları ile partilerin oy oranları araştırılmaya başladı. İşte, güncek seçim anketi sonuçları 2023 son dakika verileri…

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Partilerin oy oranları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç? En son seçim anket sonuçları güncel veriler

Seçim anket sonuçları 2023 güncel verileri araştırılmaya devam ediyor. Seçmen 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vereceksiniz' sorusunu yanıtlıyor. Partilerin oy oranları ile Cumhur İttifakıMillet İttifakı mı önde, kim kazanıyor, fark yüzde kaç gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Son seçim anketi sonuçları son dakika verileri ile takip ediliyor. Adayların geç açıklanmasının halk üzerinde olumsuz etkisi görüldü. İşte, seçim anketi son durum…

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Partilerin oy oranları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç? En son seçim anket sonuçları güncel veriler

ANKETE DEPREMZEDELER DE KATILDI!

Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Seçim sürecine giren Türkiye'de deprem felaketiyle ilişkili güven sorularının yöneltildiği ankete depremzedelerin de katıldığı aktarıldı. Aktaş 3 binden fazla seçmenle görüşüldüğünü aktardığı ankette iktidar, muhalefet, depremle mücadele, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ekseninde sorular yöneltildiğini belirtti ve sonucu duyurdu.

İşte İhsan Aktaş'ın detaylarını verdiği son anket çalışmasının sonuçları...

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Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Partilerin oy oranları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç? En son seçim anket sonuçları güncel veriler

SON ANKET SONUÇLARI

Yapılan son anketin Türkiye'nin farklı bölgelerinden 3 bin vatandaş arasında yapıldığını ifade ederken bu kişilere depremzedelerin de dahil edildiğinin altını çizdi.

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Partilerin oy oranları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç? En son seçim anket sonuçları güncel veriler

"6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem, ülkemizin bugüne kadar gördüğüm büyük felakettir"

Evet katılıyorum %96,5
Hayır katılmıyorum %3,5

Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Partilerin oy oranları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç? En son seçim anket sonuçları güncel veriler

"Depremden sonra devletin tüm kurumlarının büyük bir gayretle ve samimiyetle mücadele ettiğini düşünüyorum"

Evet katılıyorum %63,6
Hayır katılmıyorum %36,4

"AFAD öncülüğünde depremden etkilenen vatandaşlarımızın diğer şehirlere tahliye edilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?"

Olumlu buluyorum %83,6
Olumsuz buluyorum %16,4

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