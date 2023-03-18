Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Partilerin oy oranları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç? En son seçim anket sonuçları güncel veriler

Seçim anket sonuçları 2023 güncel verileri araştırılmaya devam ediyor. Seçmen 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vereceksiniz' sorusunu yanıtlıyor. Partilerin oy oranları ile Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde, kim kazanıyor, fark yüzde kaç gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Son seçim anketi sonuçları son dakika verileri ile takip ediliyor. Adayların geç açıklanmasının halk üzerinde olumsuz etkisi görüldü. İşte, seçim anketi son durum…