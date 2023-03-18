Seçim anketi sonuçları 2023 son dakika: Partilerin oy oranları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç? En son seçim anket sonuçları güncel veriler

Türkiye Genel Seçimler için gün sayıyor. Seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde soruları gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde seçmenin ve adayların en çok merak ettiği konulardan. 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçimlerin öncesinde Başkan Erdoğan'ın adaylığı belliyken 6'lı masada yaşanan krizler ismi geciktirmişti. Son olarak koalisyondan Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. En son seçim anket sonuçları ile partilerin oy oranları araştırılmaya başladı. İşte, güncek seçim anketi sonuçları 2023 son dakika verileri…