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Haberler Yaşam Son Dakika Seçim anketi sonuçları 2023 yayında: Partilerin oy oranları netleşiyor! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?
Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:43

Son Dakika Seçim anketi sonuçları 2023 yayında: Partilerin oy oranları netleşiyor! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başladı. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Türkiye genel seçimler öncesi seçim anket sonuçları ile son durumu kontrol ediyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan'ın adaylıkları kesinleşirken anketlerle partilerin oy oranları da ölçülüyor. Böylece hangi adayın ne kadar oy potansiyeli olduğu araştırılıyor. Seçim anketi sonuçları son dakika verileri ile Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde araştırılmaya başladı. Peki, son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde? İşte, son durum…

Son Dakika Seçim anketi sonuçları 2023 yayında: Partilerin oy oranları netleşiyor! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

Seçim anketleri son durum gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı adayı oy oranları yanı sıra partilerin oy potansiyeli de araştırılıyor. Seçim anketi sonuçları son dakika verileri ortaya koyuyor. 14 Mayıs günü seçmen sandığa gidiyor. İttifakların tamamlanmasıyla birlikte partilerin toplam seçim gücü ortaya çıkmaya başladı. İki aydan az bir zaman kala araştırmalar sürüyor. Peki, 2023 son dakika seçim anket sonuçları nasıl, kim önde? İşte, detaylar…

Son Dakika Seçim anketi sonuçları 2023 yayında: Partilerin oy oranları netleşiyor! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

ALİ İHSAN YAVUZ: SON SEÇİM ANKETİNDE OYLARIN YÜZDE 53 OLDUĞUNU GÖRDÜK!

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 2023 genel seçimi anket sonuçları ile ilgili AHaber canlı yayınına konuk oldu.

Yavuz, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan için son seçim anketinde oyların yüzde 53 olduğunu gördük. Bunun daha da artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Seçim anketi sonuçları 2023 yayında: Partilerin oy oranları netleşiyor! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

GENAR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40 ÜZERİNDE!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

Son Dakika Seçim anketi sonuçları 2023 yayında: Partilerin oy oranları netleşiyor! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

Son Dakika Seçim anketi sonuçları 2023 yayında: Partilerin oy oranları netleşiyor! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

AK PARTİ: YÜZDE 40,7

CHP: YÜZDE 23,1

HDP: YÜZDE 10, 8

MHP: YÜZDE 7.6

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