Son Dakika Seçim anketi sonuçları 2023 yayında: Partilerin oy oranları netleşiyor! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başladı. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Türkiye genel seçimler öncesi seçim anket sonuçları ile son durumu kontrol ediyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan'ın adaylıkları kesinleşirken anketlerle partilerin oy oranları da ölçülüyor. Böylece hangi adayın ne kadar oy potansiyeli olduğu araştırılıyor. Seçim anketi sonuçları son dakika verileri ile Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde araştırılmaya başladı. Peki, son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde? İşte, son durum…