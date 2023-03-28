Son Dakika Seçim anketi sonuçları 2023 yayında: Partilerin oy oranları netleşiyor! Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde?

ALİ İHSAN YAVUZ: SON SEÇİM ANKETİNDE OYLARIN YÜZDE 53 OLDUĞUNU GÖRDÜK!

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 2023 genel seçimi anket sonuçları ile ilgili AHaber canlı yayınına konuk oldu.

Yavuz, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan için son seçim anketinde oyların yüzde 53 olduğunu gördük. Bunun daha da artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.