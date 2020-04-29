Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? 31 il için uygulanan şehirler arası giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek sorusunun yanıtı, son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan bu karar, geçtiğimiz günlerde 15 gün daha uzatılmıştı. Bu uzatma tarihinin sonuna gelinirken 'İller arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Zira, şehir dışında çeşitli işleri olan ve seyahat belgesi temin edemeyen milyonlarca vatandaş için iller arası giriş çıkış yasağının ne zaman biteceği önemli bir konu durumunda.

ŞEHİRLER ARASI YASAK NE ZAMAN KALKACAK?

Gerek otobüs gerekse özel araç ile şehirler arası seyahat yasağı 19 Nisan tarihinden itibaren 15 günlük süre ile uzatıldı. Bu tarihin sonuna gelinirken iller arası seyahat yasağının ne zaman biteceği yoğun bir şekilde araştırılıyor.

İLLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Haberimizden, 30 büyükşehir ve Zonguldak için uygulanan seyahat kısıtlaması hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz soruların yanıtını bulabilirsiniz.