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ne zaman bitiyor? 31 il için uygulanan şehirler arası giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Ülkemizde uygulanan corona virüsü tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak olmak üzere 31 ile giriş çıkış yasağı getirilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafımdan yayımlanan genelgede, bu iller için kısıtlaması getirildiği belirtilmişti. Geçtiğimiz günlerde Bakanlık tarafından şehirler arası seyahat yasağı kısıtlamasının bir süre daha uzatıldığı bildirilmişti. Bu tarihin sonuna yaklaşılırken, '?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, iller arası giriş çıkış yasağı kalktı mı, son durum ne? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İşte, gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 14:28
Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? 31 il için uygulanan şehirler arası giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

ne zaman bitecek sorusunun yanıtı, son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan bu karar, geçtiğimiz günlerde 15 gün daha uzatılmıştı. Bu uzatma tarihinin sonuna gelinirken 'İller arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Zira, şehir dışında çeşitli işleri olan ve seyahat belgesi temin edemeyen milyonlarca vatandaş için iller arası giriş çıkış yasağının ne zaman biteceği önemli bir konu durumunda.

ŞEHİRLER ARASI YASAK NE ZAMAN KALKACAK?

Gerek otobüs gerekse özel araç ile şehirler arası seyahat yasağı 19 Nisan tarihinden itibaren 15 günlük süre ile uzatıldı. Bu tarihin sonuna gelinirken iller arası seyahat yasağının ne zaman biteceği yoğun bir şekilde araştırılıyor.

İLLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Haberimizden, 30 büyükşehir ve Zonguldak için uygulanan seyahat kısıtlaması hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz soruların yanıtını bulabilirsiniz.

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? 31 il için uygulanan şehirler arası giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

SEYAHAT YASAĞI UZATILDI MI?

İçişleri Bakanlığınca getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı 26 Nisan saat 00.00'da sona eriyor. Öte yandan Kovid-19 önlemleri kapsamında büyükşehirler genelinde 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma kısıtları devam ediyor. Öte yandan şehirlerarası seyahat kısıtlaması da sürüyor.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Kovid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının önemi vurgulandı.

Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artırarak; toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağına dikkat çekildi.

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Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? 31 il için uygulanan şehirler arası giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Genelgede, 03.04.2020 tarihli Bakanlık genelgesi ile Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilinden kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışların 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar kısıtlandığı/yasaklandığı, sürenin sona ereceğine hatırlardı. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi devam ettiği belirtilen yeni genelgede bu salgının/bulaşının halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak ilinde şehir giriş-çıkış sınırlaması/yasaklamasının devam etmesinin uygun olduğu kararlaştırıldığı belirtildi.

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? 31 il için uygulanan şehirler arası giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için; il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durduruldu.

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? 31 il için uygulanan şehirler arası giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Seyahat yasağının kaldırıldığına yönelik genelge yayımlandığı takdirde haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? 31 il için uygulanan şehirler arası giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman kalkacak?
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