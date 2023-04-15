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Şehit babasından, HDP ile işbirliği yapan CHP’ye tepki: Bunların ipi başkalarının elinde
Giriş Tarihi: 15.04.2023 06:33
Güncelleme Tarihi: 15.04.2023
06:34
Şehit babasından, HDP ile işbirliği yapan CHP’ye tepki: Bunların ipi başkalarının elinde
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce 2017'de düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Karamanlı Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük'ün (22) babası Alahattin Küçük (53) HDP ile işbirliği yapan CHP'ye ateş püskürdü. Küçük, "Biz çocuklarımızı, 'Git oğul vatanına göz dikeni ez oğul' türküsüyle askere uğurluyoruz. Bunların bu hainlerle iş birliği yapması canımızı çok acıtıyor. Bunların böyle yapması binlerce şehidimizin kemiklerini sızlatıyor. Allahın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Seçimlerden sonra tarih olacaklar" dedi.