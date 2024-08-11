Giriş Tarihi: 11.08.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
11:11
Şehit Eren Bülbül ‘İyi ki varsın Eren’ paylaşımları ile anılıyor! Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında şehit oldu?
Hain terör örgütü PKK tarafından henüz 15 yaşındayken şehit edilen Eren Bülbül, vefatının 7. yılında 'İyi ki varsın Eren' paylaşımları ile anılıyor. Eren Bülbül 2017 yılında, PKK'lı teröristleri ihbar edip, güvenlik güçlerine yerini gösterirken açılan ateşle şehit olmuştu. Peki, Şehit Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında şehit oldu?