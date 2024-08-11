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Giriş Tarihi: 11.08.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:11

Şehit Eren Bülbül ‘İyi ki varsın Eren’ paylaşımları ile anılıyor! Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında şehit oldu?

Hain terör örgütü PKK tarafından henüz 15 yaşındayken şehit edilen Eren Bülbül, vefatının 7. yılında 'İyi ki varsın Eren' paylaşımları ile anılıyor. Eren Bülbül 2017 yılında, PKK'lı teröristleri ihbar edip, güvenlik güçlerine yerini gösterirken açılan ateşle şehit olmuştu. Peki, Şehit Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında şehit oldu?

Şehit Eren Bülbül ‘İyi ki varsın Eren’ paylaşımları ile anılıyor! Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında şehit oldu?

Türkiye tarihine kazınan kahramanlık hikayesi ile adı anılan Eren Bülbül, şehadetinin 7. yılında tüm yurtta anılıyor. Eren Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilmişti. Henüz şehit olmadan önce sosyal medya hesabından paylaştığı 'Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren' paylaşımıyla hatırlanan genç kahramanın hikayesi yeniden araştırılıyor. İşte, Eren Bülbül'ün hayatı…

Şehit Eren Bülbül ‘İyi ki varsın Eren’ paylaşımları ile anılıyor! Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında şehit oldu?

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi. Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü.

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Şehit Eren Bülbül ‘İyi ki varsın Eren’ paylaşımları ile anılıyor! Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında şehit oldu?

İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.

Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı. Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu.

Şehit Eren Bülbül ‘İyi ki varsın Eren’ paylaşımları ile anılıyor! Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında şehit oldu?

Yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları göğüsleyen Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı.

Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Şehit Eren Bülbül ‘İyi ki varsın Eren’ paylaşımları ile anılıyor! Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında şehit oldu?

Sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla hafızalarda derin iz bırakan şehit Bülbül'ü, Türkiye kalbine gömdü.

Sevenlerinin "İyi ki varsın Eren" sözleriyle hatırladığı Bülbül, çalışkanlığı, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla herkese örnek oldu.

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