Şehit Eren Bülbül ‘İyi ki varsın Eren’ paylaşımları ile anılıyor! Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında şehit oldu?

Türkiye tarihine kazınan kahramanlık hikayesi ile adı anılan Eren Bülbül, şehadetinin 7. yılında tüm yurtta anılıyor. Eren Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilmişti. Henüz şehit olmadan önce sosyal medya hesabından paylaştığı 'Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren' paylaşımıyla hatırlanan genç kahramanın hikayesi yeniden araştırılıyor. İşte, Eren Bülbül'ün hayatı…