Şehit kaymakam için bakın ne yaptılar?

Kitabın yazarlarından Yahya Bakır, Safitürk'ün görev yaptığı Kastamonu Küre, Bolu Kıbrıscık, Bingöl Kiğı ve Mardin Derik'te şoföründen özel kalemine kadar bütün çalışma arkadaşlarıyla röportajlar yaptıklarını belirterek, "Bir şey fark ettik; ilk terör olaylarının Safitürk'ün doğduğu zamana denk geldiğini gördük. Onun hayatı terörle ve darbelerle iç içeydi. Doğduğu yıllara denk gelen 1980 darbesi, sonrasında 28 Şubat, Gezi olayları, hendek olayları, 15 Temmuz sonrasında kayyumlarla terörü bitirme mücadelesi ve hedefe alınan bir kaymakam... Safitürk, Mardin halkıyla iç içe olduğu için hedefe alındı. Devletin gülen yüzüydü, mücadele ediyordu. Kitapta bunlar yer aldı." diye konuştu.