Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Şehit kaymakam için bakın ne yaptılar?

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 20:08 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 20:21
Şehit kaymakam için bakın ne yaptılar?

Mardin'in Kaymakamlığı'na 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam 'ün hayatı, memleketi 'daki okul arkadaşları tarafından kitaplaştırıldı.

Şehit kaymakam için bakın ne yaptılar?

Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan şehit Safitürk, okul arkadaşları tarafından unutulmadı. ve Yaşar Esen'in yazdığı "Şühedanın izinde " adlı kitapta, şehit kaymakamın görev yaptığı yerlerdeki mesai arkadaşları ve vatandaşlarla anıları yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
��ehit kaymakam için bakın ne yaptılar?

Şehit kaymakamın yaşamını araştırmaya başlayan Bakır ve Esen, Safitürk'ün görev yaptığı ilçelere gidip vatandaşlar ve mesai arkadaşlarıyla görüşerek araştırma yaptı. Derledikleri bilgileri kitap haline getiren yazarlar, Safitürk'ün babası 'e ve kardeşlerine kitabı şehidin mezarı başında takdim etti.

Şehit kaymakam için bakın ne yaptılar?

Adapazarı İmam Hatip Lisesi'nde okuyan öğrenciler de Safitürk'ün kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Şehit kaymakam için bakın ne yaptılar?

Kitabın yazarlarından , Safitürk'ün görev yaptığı Kastamonu Küre, Bolu Kıbrıscık, Bingöl Kiğı ve Mardin 'te şoföründen özel kalemine kadar bütün çalışma arkadaşlarıyla röportajlar yaptıklarını belirterek, "Bir şey fark ettik; ilk terör olaylarının Safitürk'ün doğduğu zamana denk geldiğini gördük. Onun hayatı terörle ve darbelerle iç içeydi. Doğduğu yıllara denk gelen 1980 darbesi, sonrasında 28 Şubat, Gezi olayları, hendek olayları, 15 Temmuz sonrasında kayyumlarla terörü bitirme mücadelesi ve hedefe alınan bir kaymakam... Safitürk, Mardin halkıyla iç içe olduğu için hedefe alındı. Devletin gülen yüzüydü, mücadele ediyordu. Kitapta bunlar yer aldı." diye konuştu.

Şehit kaymakam için bakın ne yaptılar?

Şehit kaymakam gibi mücadele edenlerle terörün bitebileceğini vurgulayan Bakır, terör örgütünün bunu istemediğini ve Safitürk'ü hain pusuyla makam odasında şehit ettiğini anlattı.

Şehit kaymakam için bakın ne yaptılar?

Alan çalışmasına, Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk'ün de zaman zaman eşlik ettiğini aktaran Bakır, "Çok orijinal ve özel bir eser ortaya çıktı. Bu eserin içinde yakın Türkiye'yi, 1980-2017'yi görmek mümkün" ifadelerini kullandı.

BİZE ULAŞIN