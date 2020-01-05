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  • Şehit polis Fethi Sekin'in babası: 'Oğlum şehadetiyle beni gururlandırdı'

Şehit polis 'in babası: 'Oğlum şehadetiyle beni gururlandırdı'

Kahramanlığıyla Türk halkının unutmayacağı yiğitler arasına katılan 'in bugün ölüm yıl dönümü. İzmir Adliyesi önünde 3 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası , oğluyla büyük gurur duyuyor. Baba Mehmet Zeki Sekin "Çok uzaklardan şehit oğlumun kabrini ziyarete geliyorlar. 'Biz de senin birer evladınız, biz de Fethi Sekin'iz.' diyorlar. Bu da benim için gurur vesilesi oluyor." diyor.

Giriş Tarihi: 05.01.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 10:46
Şehit polis Fethi Sekin'in babası: 'Oğlum şehadetiyle beni gururlandırdı'

İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği, polis memuru Fethi Sekin'in olası faciayı önlemeye çalışırken şehit düştüğü, adliye personeli Musa Can'ın hayatını kaybettiği, 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişinin yaralandığı saldırı unutulmadı.

Şehit polis Fethi Sekin'in babası: 'Oğlum şehadetiyle beni gururlandırdı'

PKK'lı teröristlerin planladığı saldırıyı önleyen ancak şehit düşen Sekin, şehadetinin 3. yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde de özlem ve rahmetle yad ediliyor.

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Şehit polis Fethi Sekin'in babası: 'Oğlum şehadetiyle beni gururlandırdı'

Acılı baba Sekin, evladına duyduğu özlemi ondan geriye kalan fotoğraflarıyla gidermeye çalışıyor.

Şehit polis Fethi Sekin'in babası: 'Oğlum şehadetiyle beni gururlandırdı'

Evladının Baskil ilçesinin Doğancık köyündeki kabrini ziyaret eden Sekin, oğlu ve merhum eşi Zeynep Sekin için dua ediyor.

Şehit polis Fethi Sekin'in babası: 'Oğlum şehadetiyle beni gururlandırdı'

Baba Sekin, teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen oğlunu her daim gurur ve özlemle andığını söyledi.

Şehit polis Fethi Sekin'in babası: 'Oğlum şehadetiyle beni gururlandırdı'

Evladının yüreğindeki vatan ve millet sevdasıyla 3 yıl önce İzmir Adliyesi önünde şehadete yürüdüğünü ifade eden Sekin, "Oğlumun 43 yıllık hayat öyküsü sıcak bir temmuz günü Baskil'in Doğancık köyünde 1973 yılında başladı, soğuk bir ocak günü de İzmir Adliyesinin önündeki kahramanlığıyla tüm Türkiye'de duyuldu. O, kahramanlığıyla ülkenin birlik ve beraberliğinin sembolü oldu. O, 7'den 77'e herkese vatan, millet ve bayrak sevgisinin ne anlama geldiğini milyonların gözü önünde şehadetiyle gösterdi" dedi.

Şehit polis Fethi Sekin'in babası: 'Oğlum şehadetiyle beni gururlandırdı'

Oğlunun adliye önünde teröristleri fark ettiğinde "bomba var kaçın" diye bağırarak tek başına vatan hainlerinin üzerine yürüyüp, onları durdurmayı başardığını dile getiren Sekin, onun bu cesareti, kahramanlığı, vatan ve millet sevgisinin yüreklere kazındığını belirtti.

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