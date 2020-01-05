Şehit polis Fethi Sekin'in babası: 'Oğlum şehadetiyle beni gururlandırdı'

Kahramanlığıyla Türk halkının unutmayacağı yiğitler arasına katılan Fethi Sekin'in bugün ölüm yıl dönümü. İzmir Adliyesi önünde 3 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, oğluyla büyük gurur duyuyor. Baba Mehmet Zeki Sekin "Çok uzaklardan şehit oğlumun kabrini ziyarete geliyorlar. 'Biz de senin birer evladınız, biz de Fethi Sekin'iz.' diyorlar. Bu da benim için gurur vesilesi oluyor." diyor.