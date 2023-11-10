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Haberler Yaşam Şehitler köprüsünde sirenler çalarken bir kişi intihar etti! O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı
Giriş Tarihi: 10.11.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 16:51

Şehitler köprüsünde sirenler çalarken bir kişi intihar etti! O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci ölüm yıl dönümünde sirenlerin çaldığı sırada aracından inen bir kişi, kendini köprüden aşağı bıraktı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Beylerbeyi sahilinde arama yaptı ancak gencin cesedi bulunamadı.

Yunus Emre KAVAK
Şehitler köprüsünde sirenler çalarken bir kişi intihar etti! O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinde 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü anma sirenlerinin çaldığı sırada aracıdan inen bir kişi köprünün demirine çıktı.

Şehitler köprüsünde sirenler çalarken bir kişi intihar etti! O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı

Çevredeki vatandaşların dur yapma çağrılarına uymayan kişi kendini köprüden aşağı bıraktı.

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Şehitler köprüsünde sirenler çalarken bir kişi intihar etti! O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı

Olayın ardından ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Beylerbeyi sahilinde arama yaptı ancak gencin cesedi bulunamadı.

Şehitler köprüsünde sirenler çalarken bir kişi intihar etti! O anlar kamerada | Video

Şehitler köprüsünde sirenler çalarken bir kişi intihar etti! O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı

Çalışmaların sürdüğü belirtildi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şehitler köprüsünde sirenler çalarken bir kişi intihar etti! O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı
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