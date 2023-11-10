Haberler Yaşam Şehitler köprüsünde sirenler çalarken bir kişi intihar etti! O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı

Giriş Tarihi: 10.11.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 16:51

Şehitler köprüsünde sirenler çalarken bir kişi intihar etti! O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci ölüm yıl dönümünde sirenlerin çaldığı sırada aracından inen bir kişi, kendini köprüden aşağı bıraktı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Beylerbeyi sahilinde arama yaptı ancak gencin cesedi bulunamadı.