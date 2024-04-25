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Selin Yalın rezidansta vahşice katledildi: Cani sorgusunda her şeyi itiraf etti!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
17:12
Selin Yalın rezidansta vahşice katledildi: Cani sorgusunda her şeyi itiraf etti!
İstanbul'da müteahhit Ömer Öktem ile dini nikahlı beraberlik yaşadığı Selin Yalın arasında tartışma çıktı. Öktem, Yalın'ı kafasından tek kurşunla öldürdükten sonra genç kadının ailesini aradı. Genç kadın için "intihar etti" diyen Öktem, sorgusunda kan donduran cinayetin detaylarını anlattı.