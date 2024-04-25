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Haberler Yaşam Selin Yalın rezidansta vahşice katledildi: Cani sorgusunda her şeyi itiraf etti!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 17:12

Selin Yalın rezidansta vahşice katledildi: Cani sorgusunda her şeyi itiraf etti!

İstanbul'da müteahhit Ömer Öktem ile dini nikahlı beraberlik yaşadığı Selin Yalın arasında tartışma çıktı. Öktem, Yalın'ı kafasından tek kurşunla öldürdükten sonra genç kadının ailesini aradı. Genç kadın için "intihar etti" diyen Öktem, sorgusunda kan donduran cinayetin detaylarını anlattı.

DHA
Selin Yalın rezidansta vahşice katledildi: Cani sorgusunda her şeyi itiraf etti!

Korkunç olay İstanbul Kartal'daki lüks rezidansta dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk babası Ömer Öktem, bir süredir birlikte olduğu estetisyen Selin Yalın (39)'ı tabanca ile vurarak öldürdü. 47 yaşındaki Öktem daha sonra Yalın'ın eniştesi Mesut Toğay'ı arayarak intihar ettiğini söyledi.

Selin Yalın rezidansta vahşice katledildi: Cani sorgusunda her şeyi itiraf etti!

Mesut Toğay'ın ihbarı üzerine olay yerine giden Kartal Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipleri Yalın'ın koltukta sırt üstü yatar vaziyette olduğu, başının arka tarafında yoğun kanın bulunduğu gördü. Kadının bir elinde de tabanca olduğu tespit edildi. Ayrıca, başka bir kanepe üzerinde 8 fişek bulundu.

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Selin Yalın rezidansta vahşice katledildi: Cani sorgusunda her şeyi itiraf etti!

Yaklaşık 8 yıldır imam nikahlı olduklarını iddia eden Öktem daireye saat 13.00 sıralarında geldiğini, Yalın ile alkol aldıklarını daha sonra tartışmaya başladıklarını ifade etti. Öktem dairede bulunan tabancayı çıkararak duvara ateş ettiğini ve daha sonra şarjördeki fişekleri çıkardığını, bu sırada Selin Yalın'ın tabancayı alarak intihar ettiğini iddia etti.

Selin Yalın rezidansta vahşice katledildi: Cani sorgusunda her şeyi itiraf etti!

Polis merkezine götürülen Öktem, önce yanlışlıkla Yalın'a ateş ettiğini söyledi ardından cinayeti işlediğini itiraf etti.

Selin Yalın rezidansta vahşice katledildi: Cani sorgusunda her şeyi itiraf etti!

"BENİ ARADI SELİN'İN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Olay yerine polis eşliğinde giden enişte Mesut Toğay, "Dün akşam saatlerinde saatleriydi. Saat 23.00 sıralarında bir telefon geldi. Bana Selin'in öldüğünü, intihar ettiğini söyledi. Ben de 'neredesiniz' dedim. Direkt eve gittim ama yolda giderken polisi aradım çünkü polisi aramadığını söylemişti, ambulansı ben aradım.

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