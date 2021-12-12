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Haberler Yaşam Sema Aydemir kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Sema Aydemir kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 13:08

Sema Aydemir kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Sema Aydemir kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2022 geri sayımı sürerken yarışmacılardan Sema Aydemir hayatı merak ediliyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star ünlüler kadrosunda bu yıl, şampiyonluk yaşamak isteyen Sema Aydemir yer alacak. Yarışmanın hayranları Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Sema Aydemir kimdir? İşte Sema Aydemir hayatı…

Sema Aydemir kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Sema Aydemir kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Survivor 2022 All Star Ünlüler kadrosunda yer alan Sema Aydemir hayatı araştırılıyor. TV8'de her yıl yayınlanan Survivor, bu yıl All Star konsepti ile ekranlardaki yerini alacak. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor 2022 yarışmacılarını açıkladı. Bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz senelerde şampiyonluk için yarışan Sema Aydemir oldu. Peki, Sema Aydemir kimdir? Survivor Sema yaşında, nereli? İşte detaylar;

Sema Aydemir kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Sema Aydemir kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

SURVİVOR SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Survivor Sema Aydemir, 35 yaşındadır. Bursa'da dünyaya gelen Aydemir, Türkiye'yi atletizm dalında uluslararası arenda temsil etmiştir. Heptatlon branşında boy gösteren Sema Aydemir Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunlarında 4*400 bayrak yarışında yarışma hakkı elde etmiştir. Survivor'ın 2017 sezonunda ünlüler takımında mücadele etmiş ve takımın önemli isimleri arasında yer almıştır. Yarışmanın sonlarına doğru talihsiz bir sakatlık yaşayan Sema, tüm aksiliklere rağmen istastiki performansta 1.67'lik oran ile liste başında yer almıştır. Sema Aydemir, 2018 yılında gerçekleştirilen Survivor All Star'da da yer almıştır.

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor'ın ünlüler kadrosunda yer aldı.

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Sema Aydemir kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Sema Aydemir kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?
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