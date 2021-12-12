Sema Aydemir kimdir? Survivor 2022 Ünlüler Sema Aydemir kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2022 geri sayımı sürerken yarışmacılardan Sema Aydemir hayatı merak ediliyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yarışmacı kadrosunu açıkladı. Survivor All Star ünlüler kadrosunda bu yıl, şampiyonluk yaşamak isteyen Sema Aydemir yer alacak. Yarışmanın hayranları Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor 2022 Sema Aydemir kimdir? İşte Sema Aydemir hayatı…