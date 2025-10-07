Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şems-i Tebrizi Sözleri, Hayat ve Aşk Hakkında Şems-i Tebrizi'nin En Etkileyici Özlü Sözleri
Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:57 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 14:03

Şems-i Tebrizi Sözleri, Hayat ve Aşk Hakkında Şems-i Tebrizi'nin En Etkileyici Özlü Sözleri

Şems-i Tebrizi sözleri ile insan ruhunun derinliklerine dokunan bir bilgedir. Onun sözlerinde aşk, içsel arayış, özlem ve yaşamın hakikatini bulmak mümkündür. Kimi zaman bir bakışın ardındaki engin bilgeliği, kimi zaman hayatın gizemli ve bazen de sert yanlarını tüm açıklığıyla gözler önüne serer. İşte hayat, aşk ve insan üzerine Şems-i Tebrizi'nin en etkileyici, en özlü ve unutulmaz sözlerinden özel alıntılar…

Şems-i Tebrizi sözlerinde aşk, sevgi, yalnızlık ve hayatın incelikleri iç içe geçer; her cümle adeta bir öğüt, her söz bir bilgelik ışığı taşır. Şems'in düşünceleri, insanı düşündüren, ruhu besleyen ve hayata farklı bir perspektiften bakmayı sağlayan ilham verici mesajlarla doludur. İşte Şems-i Tebrizi'nin aşk ve yaşam üzerine en derin ve etkileyici sözlerinden seçmeler…

ŞEMS-İ TEBRİZİ KİMDİR?

Şems-i Tebrizi 1185 yılında Tebriz'de doğdu. Küçük yaşlarda iyi bir dini tahsil gördü. Tebrizli Ebubekir Sellaf'ın müridi olan Şems, ününü duyduğu bütün meşhur şeyhlerden feyz almaya çalışmış ve farklı yerleri seyahat etmiştir. Gezginliğinden dolayı kendisine "Şemseddin Perende" (Uçan Şemseddin) denilmiştir. Ayrıca Tebriz'de tarikat pirleri ve hakikat arifleri ona "Kamil-i Tebrizî" adını vermişlerdir.

ŞEMS-İ TEBRİZİ SÖZLERİ

"Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden bilebilirsin hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını?"

"Hayat bu! Bir bakarsın her şey bir anda, Son bulur. Hayat bu! Son dediğin anda her şey Can bulur!"

"İnancın büyük olsun, ama inancınla büyüklük taslama."

"Kendini ancak bir başka insanın aynasında tam olarak görebilirsin."

"Sabretmek, öylece durup beklemek değil, ileri görüşlü olmaktır. Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir."

"Sükutun da sesi var ama onu anlayacak yürek lazım."

"Sözü süz de söyle, gönlü bulandırmasın. Sözü diz de söyle, kulağa inci diye takılsın. Sözü yüze söyle, gıybet olup utandırmasın."

"Bir ömür boyu koşarsın, yetiştiğin sadece nasibindir."

"Bir şey yap. Güzel olsun. Çok mu zor? O vakit güzel bir şey söyle. Dilin mi dönmüyor? Güzel bir şey gör. Veya, güzel bir şey yaz. Beceremez misin? Öyleyse güzel bir şeye başla. Ama hep güzel olsun. Çünkü her insan ölecek yaşta. Geç kalmayasın…"

"Sadece niyet edin ve yolunuza devam edin. Kader niyete aşıktır. Çektiğiniz zahmet bir gün Rahmet olur."

"Göz, hoşuna gideni sever, akıl, kendisini anlayanı sever, ama ruh kendine benzeyenden başkasını sevmez."

"Sen ol da; İster yar' ol, ister 'yara'; Lütfun da başım üstüne, Kahrın da."

"Biri gelir seni sen eder, biri gider seni senden eder."

"Arza hacet yok, Halim sana ayandır. Dile gerek yok, Sessizliğim sana beyandır. Söze lüzum yok, Susuşum sana kelamdır. Kelama ihtiyaç yok, Aşk sana figandır."

"Derdini, Sade anlatan adam dertlidir. Güzel anlatan edebiyatçı, Haliyle anlatan aşık, Tebessümüyle örten ariftir!"

ŞEMS TEBRİZİ MAKALAT'TAN ALINTILAR

"Dünya müminin zindanıdır."

"Bir söz ki, onda kurtuluş müjdesi vardır, onların hoşuna gitmiyor. Halbuki kurtuluş doğruluktadır."

"Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevebilmektir."

"Kalp ruha der ki: Ben severim, aşık olurum ama acısını nedense hep sen çekersin. Ruh da cevap verir: Sen yeter ki sev."

"Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek? Bir muma ateş olmak mı? Yoksa yanan ateşe dokunmak mı?"

"Gam çekme, tasalanma, umutsuzluğa düşme! Karanlığın uzamasından, uzun gecelerden sonra aydınlık günler başlar."

"Yazının kaleme gelmeyen sesi kısılır, harfler silinir. O zaman susmak mana eksikliğinden değildir, belki de mananın parlaklığındandır."

"Sadakanın en makbulü başkaları görmeden verilendir. En az sadaka da, başkalarının görebileceği şekilde verilmiş olandır."