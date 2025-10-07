Şems-i Tebrizi Sözleri, Hayat ve Aşk Hakkında Şems-i Tebrizi’nin En Etkileyici Özlü Sözleri

"Bir şey yap. Güzel olsun. Çok mu zor? O vakit güzel bir şey söyle. Dilin mi dönmüyor? Güzel bir şey gör. Veya, güzel bir şey yaz. Beceremez misin? Öyleyse güzel bir şeye başla. Ama hep güzel olsun. Çünkü her insan ölecek yaşta. Geç kalmayasın…"