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SEPETLER DOLUSU İNDİRİMLER! Tarım Kredi aktüel 29 Nisan-5 Mayıs: Cif krem, yumuşatıcılar, tavuk, çay, reçeller, ton balığı..
Giriş Tarihi: 28.04.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
14:51
SEPETLER DOLUSU İNDİRİMLER! Tarım Kredi aktüel 29 Nisan-5 Mayıs: Cif krem, yumuşatıcılar, tavuk, çay, reçeller, ton balığı..
Tarım Kredi Kooperatif Market 29 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli kat ka fırsat broşürünü erişime sundu. Temel gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Haftanın indirimli ürünleri arasında kağıt havlu, cif krem çeşitleri, yumuşatıcı çeşitlerinde cazip fırsatlar dikkat çekiyor. Bu ürünlere ek olarak reçel çeşitleri, pirinç, nohut, meyve suları, ton balığı, tavuk, çay da alışveriş tutkunları için geliyor. İşte; Tarım Kredi katalog29 Nisan-5 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi...