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Serdar Arslan 16 gündür aranıyordu! Katili ortağı çıktı: 2 gün önce cinayet toplantısı yapmışlar!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
13:30
Serdar Arslan 16 gündür aranıyordu! Katili ortağı çıktı: 2 gün önce cinayet toplantısı yapmışlar!
Kocaeli Başiskele'de 44 yaşındaki Serdar Arslan için 16 gün önce kayıp başvurusu yapıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu Arslan'ın aracına Ümraniye'de terk edilmiş halde ulaşıldı. Adım adım iz süren dedektiflerin çalışmaları sonucu, Arslan'ın cezaevi arkadaşı ve aynı zamanda iş ortağı olan Habil Ö. tarafından öz kardeşi Mahsun Ö.'ye öldürüldüğü ortaya çıktı. SABAH, ortak cinayetinde kan donduran detaylara ulaştı!