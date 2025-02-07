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Haberler Yaşam Serdar Arslan 16 gündür aranıyordu! Katili ortağı çıktı: 2 gün önce cinayet toplantısı yapmışlar!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 12:42 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:30

Serdar Arslan 16 gündür aranıyordu! Katili ortağı çıktı: 2 gün önce cinayet toplantısı yapmışlar!

Kocaeli Başiskele'de 44 yaşındaki Serdar Arslan için 16 gün önce kayıp başvurusu yapıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu Arslan'ın aracına Ümraniye'de terk edilmiş halde ulaşıldı. Adım adım iz süren dedektiflerin çalışmaları sonucu, Arslan'ın cezaevi arkadaşı ve aynı zamanda iş ortağı olan Habil Ö. tarafından öz kardeşi Mahsun Ö.'ye öldürüldüğü ortaya çıktı. SABAH, ortak cinayetinde kan donduran detaylara ulaştı!

Yunus Emre KAVAK
Serdar Arslan 16 gündür aranıyordu! Katili ortağı çıktı: 2 gün önce cinayet toplantısı yapmışlar!

Kocaeli Başiskele'de 20 Ocak günü jandarmaya giden G.K. eşi Serdar Arslan'dan uzun süredir haber alamadığını belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

Serdar Arslan 16 gündür aranıyordu! Katili ortağı çıktı: 2 gün önce cinayet toplantısı yapmışlar!

Ekipler çalışmalarını sürdürürken 22 Ocak günü İstanbul Ümraniye'de G.K. adına ruhsatlı olan araç terk edilmiş halde bulundu. Bunun üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri devreye girdi.

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Serdar Arslan 16 gündür aranıyordu! Katili ortağı çıktı: 2 gün önce cinayet toplantısı yapmışlar!

ÜMRANİYE'DE BULUNAN ARAÇ CESEDE GÖTÜRDÜ

İstanbul Kayıp Şahıslar dedektifleri incelenen kamera görüntülerinden aracı oraya getiren kişinin Arslan'ın ortağı Habil Ö.'nün kardeşi Mahsun Ö. olduğunu belirledi. Mahsun Ö. aracı terk halde bırakıp Kavacık'a gitti oradan da bir araçla Sefaköy'e gittiği tespit edildi. Kayıp Şahıslar ekipleri Mahsun Ö.'yü gözaltına aldı. Ardından da Arslan'ın bir süredir arasının bozuk olduğu iş ortağı Habil Ö.'yü gözaltına aldı.

Serdar Arslan 16 gündür aranıyordu! Katili ortağı çıktı: 2 gün önce cinayet toplantısı yapmışlar!

CİNAYET PLANI 2 GÜN ÖNCE YAPMIŞLAR

Şüpheli Mahsun Ö. Gayrettepe emniyette verdiği ilk beyanında olayı itiraf etti. İtirafın ardından korkunç cinayet planı tek tek ortaya çıktı. İddiaya göre, Habil Ö. Mahsun Ö. ve arkadaşları Sevban T. Olaydan önce bir kafede buluşmuş ve cinayetin planını yapmışlardı. Burada Habil Ö. öz kardeşi Mahsun Ö.'ye Serdar Arslan beni öldürmek için adam tutmuş. Biz öldürmezsek o bizi öldürür. Eğer ben öldürürsem sen bana içeride bakamazsın sen öldür ben çocuklarına sana bakarım" dedi. Burada cinayet planı konuşuldu ve 20 Ocak günü plan için düğmeye bastılar.

Serdar Arslan 16 gündür aranıyordu! Katili ortağı çıktı: 2 gün önce cinayet toplantısı yapmışlar!

BAĞ EVİ GİRİŞİNDE 1 ŞARJÖR BOŞALTTI

İddiaya göre Habil Ö. olay günü Serdar Arslan ile mesajlaştı ve onu bir şekilde Başiskele'deki Bağevine çağırdı. Serdar Arslan 13:45'te evinden çıktı. Eve girdiğinde Mahsun Ö. Arslan'ın üzerine bir şarjör boşalttı. Arslan olay yerinde hayatını kaybedince Mahsun Ö. Serdar Arslan'ın aracını alıp Ümraniye'de Arslan'ın eski evinin olduğu yere bıraktı.

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