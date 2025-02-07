Serdar Arslan 16 gündür aranıyordu! Katili ortağı çıktı: 2 gün önce cinayet toplantısı yapmışlar!

CİNAYET PLANI 2 GÜN ÖNCE YAPMIŞLAR

Şüpheli Mahsun Ö. Gayrettepe emniyette verdiği ilk beyanında olayı itiraf etti. İtirafın ardından korkunç cinayet planı tek tek ortaya çıktı. İddiaya göre, Habil Ö. Mahsun Ö. ve arkadaşları Sevban T. Olaydan önce bir kafede buluşmuş ve cinayetin planını yapmışlardı. Burada Habil Ö. öz kardeşi Mahsun Ö.'ye Serdar Arslan beni öldürmek için adam tutmuş. Biz öldürmezsek o bizi öldürür. Eğer ben öldürürsem sen bana içeride bakamazsın sen öldür ben çocuklarına sana bakarım" dedi. Burada cinayet planı konuşuldu ve 20 Ocak günü plan için düğmeye bastılar.