Video Yaşam Kocaeli'deki kanlı cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: Bağ evinde öldürüp ormana gömdüler! | Video
Kocaeli'deki kanlı cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: Bağ evinde öldürüp ormana gömdüler! | Video

Kocaeli'deki kanlı cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı: Bağ evinde öldürüp ormana gömdüler! | Video

07.02.2025 | 14:54

Kocaeli'de kayıp olarak aranan Serdar Arslan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Aslan'ın ortağıyla gittiği bağ evinde alacak verecek meselesi nedeniyle arkasından bir şarjör boşaltılarak öldürüldüğü belirlendi. Cinayetin izlerini silmek için bağ evinde tadilat yapıldığı, cesedin sarıldığı battaniyenin yakıldığı tespit edilirken, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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20 Ocak'ta Kocaeli'de kaybolan 44 yaşındaki Serdar Arslan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İddiaya göre, Serdar Arslan ve cinayet şüphelisi H.Ö. cezaevinden tanışıyordu ve birlikte Kocaeli Serindere'de bir balık restoranı açmışlardı. Ancak aralarında alacak verecek meselesi yüzünden gerginlik yaşandı. Ardından iddiaya göre H.Ö. ile kardeşi M.Ö. cinayeti planladı. İki kardeş kanlı planlarını gerçekleştirmek için 19 Ocak'ta harekete geçti.

İKİ KARDEŞTEN KANLI PLAN
Bu süreçte Serdar Arslan, H.Ö.'nün bağ evine gitti. Evde bulunan H.Ö.'nün kardeşi M.Ö., Serdar Arslan'ın arkasından bir şarjör boşalttı. Cinayetin ardından H.Ö. ve beraberindeki kişiler cesetten kurtulmak için Kocaeli'deki ormanlık bir alana götürdü. S.T. isimli şüpheli cesedi gömmeye çalıştı ancak midesi bulanınca, M.Ö. ve H.Ö. ona yardım etti.

CİNAYETİ H.Ö. AZMETTİRDİ
Cinayetin, H.Ö.'nün azmettirmesiyle gerçekleştiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Serdar Arslan'ın Serindere'de M.Ö. tarafından öldürüldüğü ve daha sonra ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin ardından dikkatleri başka yöne çekmek isteyen şüphelilerin, olayın izlerini silmeye çalışarak İstanbul'a gittikleri öğrenildi.

Cinayetin ardından bağ evinde tadilat yaptılar,
20 Ocak'ta Kocaeli'de kaybolan Serdar Arslan'ı bulmak için başlatılan çalışmalarda şüphelilerin izini süren ekipler, cinayetin Kocaeli'de işlendiğini ve cesedin Serinlik mevkiine gömüldüğünü belirledi. Cinayet sonrası iz bırakmamak için bağ evinde tadilat yapıldığı, şüphelilerin ise Arslan'ın eski düşmanlarına dikkat çekerek soruşturmayı farklı yöne çekmeye çalıştıkları bunun için de M.Ö.'ün İstanbul'a gittiği ortaya çıktı. M.Ö.'ün hedef şaşırtmak için Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye mevkiinde seyir halindeyken, öldürülen Serdar Arslan'ın cep telefonunu dışarı fırlattığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayı araştıran polis ekipleri, cinayet şüphelilerinin dikkatleri başka yöne çekmek için İstanbul'da hareket ettiğini belirledi. 4 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında H.Ö., M.Ö., S.T.'nin da bulunduğu D.Ö., H.R.A., Ü.G. ve M.M. isimli 7 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nde sorguya alınan şüphelilerden H.Ö.'nün, M.Ö.'ye, "Serdar beni öldürtmek için adam tutmuş, ilk biz öldürelim ben sana içeride bakarım. Geçen sene bir ağabeyimi kaybettim bir tane daha kaybedemem" dediği öğrenildi.

CİNAYETİN İZLERİNİ SİLMEYE ÇALIŞTILAR
H.Ö.'nün, cesedi yok etmek için nalburdan kireç aldığı, M.Ö'nün ise cesedin sarılı olduğu battaniyeyi yakarak delilleri yok etmeye çalıştığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Serdar Arslan'ı bulmak için ormanlık alanda ve bağ evinde yapılan arama çalışmaları ile Arslan'ın aracına binerek evinden çıkıp bağ evine gittiği anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.
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