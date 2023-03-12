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Haberler Yaşam Serkan Ortaç kimdir, Serdar Ortaç’ın kardeşi öldü mü? Serkan Ortaç kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi?
Giriş Tarihi: 12.03.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 13:54

Serkan Ortaç kimdir, Serdar Ortaç’ın kardeşi öldü mü? Serkan Ortaç kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi?

Serdar Ortaç'ın 4 yıldır H1N1 yani domuz gribi virüsü nedeniyle tedavi gören küçük kardeşi Serkan Ortaç 39 yaşında hayatını kaybetti. MS hastalığı ile mücadele eden pop müziğin efsanesi Serdar Ortaç'ın yüreğine kardeş acısı düştü. Bu kapsamda "Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi?" soruları yanıt aramaya başladı. Acı haber sonrası ünlü şarkıcının sevenlerinden başsağlığı mesajları yağdı. Peki, Serkan Ortaç kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar.

Serkan Ortaç kimdir, Serdar Ortaç’ın kardeşi öldü mü? Serkan Ortaç kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi?

Daha önce kardeşi Serkan Ortaç için dua isteyen Serdar Ortaç'a sanat camiasından yakın dostları başsağlığı mesajları yağdırdı. Genç yaşta hayata veda eden iki çocuk babası kardeşinin acısını yaşayan ve uzunca bir süredir MS hastalığı ile de mücadele eden Serdar Ortaç cenaze detaylarını da sosyal medya hesabından yakınlarına duyurdu. Peki, Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Serkan Ortaç'ın hastalığına dair detaylar.

Serkan Ortaç kimdir, Serdar Ortaç’ın kardeşi öldü mü? Serkan Ortaç kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi?

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç'ın yüreğine kardeş acısı düştü. Sanatçı Serdar Ortaç'ın 2019 yılından bu yana yakalandığı H1N1 virüsü nedeniyle tedavi gören küçük kardeşi Serkan Ortaç 39 yaşında hayata veda etti.

Serkan Ortaç'ın vefat haberini Serdar Ortaç'ın diğer kardeşi Sertaç Ortaç sosyal medyadan duyurdu.

"Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi 12 Mart pazar günü, öğle namazına takiben Suadiye Camisi'nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir"

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Serkan Ortaç kimdir, Serdar Ortaç’ın kardeşi öldü mü? Serkan Ortaç kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi?

Daha önce kardeşi Serkan Ortaç için dua isteyen Serdar Ortaç'a sanat camiasından yakın dostları başsağlığı mesajları yağdırdı.Genç yaşta hayata veda eden iki çocuk babası Serkan Ortaç bugün defnedilecek.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, kardeşinin tedavisi ile ilgili hastalığının ilk başladığı 2019 yılında verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

'Kardeşim Serkan enfeksiyon nedeniyle 4 ay önce hastaneye kaldırıldı. Günlerce yoğun bakımdan çıkamadı. Az daha kaybediyorduk. Kimseye belli etmedim, ama hayatımda uzun zamandır hiç bu kadar ağlamadım. En son 1998'de hastalık nedeniyle sol gözüm kapandığında, 2012'de ise babam Mehmet Ortaç'ı kaybettiğimizde bu kadar çok ağladım.

Serkan Ortaç kimdir, Serdar Ortaç’ın kardeşi öldü mü? Serkan Ortaç kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi?

Serkan şu an fizik tedavi görüyor. Bakışları düzeldi, bizi anlıyor. Ama hala bekliyoruz. İki evladı var. Allah onlara bağışladı. Annem ve ben perişanız. Serkan için tüm olanaklarımı seferber ettim. Ama inanır mısınız, hala çok üzgünüm.

Sürekli ağlıyorum. Kardeşimin sağlık durumu iyiyken işlerimin yoğunluğu nedeniyle ona vakit ayıramıyordum. Şimdi o kadar pişmanım ki! 'Niye daha fazla yanında değildim?' diye kendimi suçlayıp duruyorum. Herkes ailesine, sevdiklerine zaman ayırsın. Sonra o büyük pişmanlık hiç geçmiyor. İnsanın üzerine çöküyor.'

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