Serkan Ortaç kimdir, Serdar Ortaç’ın kardeşi öldü mü? Serkan Ortaç kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi?

Serkan şu an fizik tedavi görüyor. Bakışları düzeldi, bizi anlıyor. Ama hala bekliyoruz. İki evladı var. Allah onlara bağışladı. Annem ve ben perişanız. Serkan için tüm olanaklarımı seferber ettim. Ama inanır mısınız, hala çok üzgünüm.

Sürekli ağlıyorum. Kardeşimin sağlık durumu iyiyken işlerimin yoğunluğu nedeniyle ona vakit ayıramıyordum. Şimdi o kadar pişmanım ki! 'Niye daha fazla yanında değildim?' diye kendimi suçlayıp duruyorum. Herkes ailesine, sevdiklerine zaman ayırsın. Sonra o büyük pişmanlık hiç geçmiyor. İnsanın üzerine çöküyor.'