Serkan Ortaç kimdir, Serdar Ortaç’ın kardeşi öldü mü? Serkan Ortaç kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi?

Serdar Ortaç'ın 4 yıldır H1N1 yani domuz gribi virüsü nedeniyle tedavi gören küçük kardeşi Serkan Ortaç 39 yaşında hayatını kaybetti. MS hastalığı ile mücadele eden pop müziğin efsanesi Serdar Ortaç'ın yüreğine kardeş acısı düştü. Bu kapsamda "Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi?" soruları yanıt aramaya başladı. Acı haber sonrası ünlü şarkıcının sevenlerinden başsağlığı mesajları yağdı. Peki, Serkan Ortaç kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar.