Servis şoförünün ölümünde terör izi: Mersin’de ormanda gömülü halde bulundu! Kameraya yansıyan detay…
Giriş Tarihi: 28.09.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 11:31
Servis şoförünün ölümünde terör izi: Mersin’de ormanda gömülü halde bulundu! Kameraya yansıyan detay…
Ankara AŞTİ otogarında nakliyeci olarak çalışan 65 yaşındaki Binali Aslan'dan 21 Eylül'den sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin polise başvurmasının ardından yapılan araştırmalarda güvenlik ve MOBESE kameralarının incelenmesiyle olayın terörle bağlantılı olduğu tespit edildi.