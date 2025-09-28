Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Servis şoförünün ölümünde terör izi: Mersin’de ormanda gömülü halde bulundu! Kameraya yansıyan detay…
Giriş Tarihi: 28.09.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 11:31

Servis şoförünün ölümünde terör izi: Mersin’de ormanda gömülü halde bulundu! Kameraya yansıyan detay…

Ankara AŞTİ otogarında nakliyeci olarak çalışan 65 yaşındaki Binali Aslan'dan 21 Eylül'den sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin polise başvurmasının ardından yapılan araştırmalarda güvenlik ve MOBESE kameralarının incelenmesiyle olayın terörle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Kerim CENGİL
Servis şoförünün ölümünde terör izi: Mersin’de ormanda gömülü halde bulundu! Kameraya yansıyan detay…

Ankara AŞTİ otogarında nakliyeci olarak çalışan 65 yaşındaki Binali Aslan'dan 21 Eylül'den sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin polise başvurmasının ardından yapılan araştırmalarda güvenlik ve MOBESE kameralarının incelenmesiyle olayın terörle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Servis şoförünün ölümünde terör izi: Mersin’de ormanda gömülü halde bulundu! Kameraya yansıyan detay…

Görüntülerde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan iki teröristin Aşti otogarında Aslan'ın yanına gelerek araca bindikleri, Gölbaşı mevkiinde Aslan'ın direksiyon başında teröristlerle seyir halinde olduğu, kısa süre sonra Ankara'nın Gökhüyük mevkiinde tekrar kaydedilen görüntülerde ise bu kez araçta Aslan olmadığı görüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Servis şoförünün ölümünde terör izi: Mersin’de ormanda gömülü halde bulundu! Kameraya yansıyan detay…

Aradan geçen beş günün ardından aileyi yasa boğan haber Mersin'in Tarsus ilçesinden geldi: Aslan ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından naaşı ailesi tarafından Ankara'ya getirilen Binali Aslan, Türk bayrağına sarılı tabutu ile toprağa defnedildi. Şüpheli araç ve teröristlerin yakalanması için geniş çapta çalışma başlatıldı.

Servis şoförünün ölümünde terör izi: Mersin’de ormanda gömülü halde bulundu! Kameraya yansıyan detay…

MOBESE KAMERALARI TERÖR OLAYINI ORTAYA ÇIKARDI

İlk görüntülerde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan iki teröristin Aşti otogarında Aslan'ın yanına gelerek araca bindikleri. Gölbaşı mevkiinde Aslan'ın direksiyon başında teröristlerle seyir halinde olduğu, Kısa süre sonra Ankara'nın Gökhüyük mevkiinde tekrar kaydedilen görüntülerde ise aynı araçta Aslan'ın bulunmadığı ve teröristlerin direksiyon başına geçtiği görüldü.

Servis şoförünün ölümünde terör izi: Mersin’de ormanda gömülü halde bulundu! Kameraya yansıyan detay…

ACI HABER MERSİN'DEN GELDİ

6 gün sonra Mersin'den gelen haber Aslan'ın yakınlarını gözyaşına boğdu. Mersin'in Tarsus ilçesi Çamlıyayla'nın Kaburgediği mahallesindeki ormanlık alan içinde gömülü halde bulunan Aslan'ın Naaşı çıkarıldı ve otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.

Servis şoförünün ölümünde terör izi: Mersin’de ormanda gömülü halde bulundu! Kameraya yansıyan detay…

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

65 yaşındaki Binali Aslan Saat 11.00'de karşı yaka mezarlığında kılınan Cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı tabutuyla toprağa verildi. Ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarıyla uğurladı.

Servis şoförünün ölümünde terör izi: Mersin’de ormanda gömülü halde bulundu! Kameraya yansıyan detay…

ARAÇ VE TERÖRİSTLER ARANIYOR

Ekipler şüpheli aracı ve teröristlerin yakalanması için çalışmalarını titizlikle yürütüyor.