Servis şoförünün ölümünde terör izi: Mersin’de ormanda gömülü halde bulundu! Kameraya yansıyan detay…

Ankara AŞTİ otogarında nakliyeci olarak çalışan 65 yaşındaki Binali Aslan'dan 21 Eylül'den sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin polise başvurmasının ardından yapılan araştırmalarda güvenlik ve MOBESE kameralarının incelenmesiyle olayın terörle bağlantılı olduğu tespit edildi.