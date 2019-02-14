İstanbul'un en büyük problemi olan trafik, bu kez 14 Şubat Sevgililer günü sebebiyle ilginç görüntülere sahne oldu. D-100 karayolunun özellikle Çağlayan- Zincirlikuyu arasındaki bölümde akan trafiğe rağmen onlarca çiçekçi dikkat çekti.