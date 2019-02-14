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Sevgililer gününde 'e çiçekçi akını

'un en büyük problemi olan trafik, bu kez 14 Şubat sebebiyle ilginç görüntülere sahne oldu. karayolunun özellikle Çağlayan- Zincirlikuyu arasındaki bölümde akan trafiğe rağmen onlarca çiçekçi dikkat çekti.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 14.02.2019 19:31 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 19:36
Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını
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Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını

'da, özellikle trafiğin yoğun olarak yaşandığı saatlerde ana yolları işgal eden seyyar satıcılar tehlikeye davetiye çıkarıyor.

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Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını

Bugün olması nedeniyle satışı yapan kişilerin yoğunluğu dikkat çekti. Olası kaza tehlikesine aldırış etmeden araçlarıyla geçenlere satış yapmaya çalışan satıcılar, hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı.

Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını

Karayolu Şişli Çağlayan mevkiinde, her iki yönde de trafik akışının yavaşladığı saatlerde ortaya çıkan seyyar satıcılar, ilerleyen araçların arasından geçerek satış yapıyorlar.

Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını

Çağlayan'da hemen her akşam rastlanılan seyyar satıcılar, günün anlam ve önemine uygun ürünler de satıyor.

Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını

Genellikle yiyecek, su, telefon şarj cihazı satan seyyar satıcılar, bugünün olması nedeniyle sürücülere satmaya çalıştı.

Sevgililer gününde D-100'e çiçekçi akını

Bugün yoldaki çok sayıda çiçekçi dikkat çekti. Neredeyse 10 metrede bir seyyar satıcı satış yaptı.

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