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Sevgilisini kurtardı, arkadaşını öldürdü! Misafir cinayetine ağır müebbet
Giriş Tarihi: 25.07.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
10:03
Sevgilisini kurtardı, arkadaşını öldürdü! Misafir cinayetine ağır müebbet
İstanbul'un Şişli ilçesinde 27 Haziran'da yaşanan arkadaş cinayetine ilişkin savcılık jet iddianame hazırladı. Evine akşam yemeğine misafir olarak gelen arkadaşı Marsanaa Buldaa'yı(64) bıçakla öldüren Moğolistan uyruklu Torbold Alagnuden yaşananları savcıya anlattı. Arkadaşının alkol isteğini kırmayıp dışarı çıkan ve dönüşte arkadaşının sevgilisine saldırıp tecavüze kalkıştığını iddia eden Alagnuden için 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.