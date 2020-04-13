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nasıl alınır ve başvurusu nereden yapılır? E Devlet ile şehirler arası seyahat başvuru ekranı ve alabilecek kişiler!

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahate kısıtlama getirilmiş ve almak koşulu ile buna onay verileceği bildirilmişti. Bu noktada, İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu özel şartları taşıyan vatandaşlar, alarak özel araçları ile seyahat edebilir. Konu hakkında henüz bilgi sahibi olmayanlar da, 'Seyahat izin belgesi nasıl alınır, başvurusu nereden yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. Zira, özel durumları olan vatandaşların yol izin belgesi alma koşulu bulunuyor. Peki, E Devlet seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır, şartları neler? İşte, E Devlet başvuru ekranı...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 09:43
Seyahat izin belgesi nasıl alınır ve başvurusu nereden yapılır? E Devlet ile şehirler arası seyahat yol izin belgesi başvuru ekranı ve alabilecek kişiler!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan geniş çaplı önlemler alındı. Bu doğrultuda, 30 büyükşehir ve Zonguldak dahil olmak üzere toplamda 31 şehre giriş ve çıkışlar kapatıldı. Vefat ve hastalık gibi özel durumları olan vatandaşlar, almak koşulu ile şehirler arası özel araçları ile seyahat edebilecek. E Devleti üzerinden alınan bu belgenin temini hakkında bilgi sahibi olmayanlar ise, ' başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır?' sorusuna yanıt arıyor. Zira, özel araç ile şehirler arası seyahat için yol izin belgesi almak koşulu bulunuyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ŞARTLARI NELER, KİMLER ALABİLİR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, şehirler arası seyahat izin belgesi şartları duyuruldu. Böylelikle, 'Seyahat izin belgesi almak için gerekli olan şartlar neler ve kimler alabilir?' sorusu da cevabına ulaştı.

SEYAHAT YOL İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Seyahat İzin Belgesi başvurusu E Devlet ekranı ve Alo 199 hattı üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, E Devlet ekranı ile seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak seyahat izin belgesi başvurusu ve şartları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır ve başvurusu nereden yapılır? E Devlet ile şehirler arası seyahat yol izin belgesi başvuru ekranı ve alabilecek kişiler!

SEYAHAT İZİN BELGESİ ŞARTLARI NELER?

Seyahat İzin Belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek. Seyahat İzin Belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.

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Seyahat izin belgesi nasıl alınır ve başvurusu nereden yapılır? E Devlet ile şehirler arası seyahat yol izin belgesi başvuru ekranı ve alabilecek kişiler!

Seyahat İzin Belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek.

Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen Seyahat İzin Belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş ve çıkışlar için de geçerli olacak.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır ve başvurusu nereden yapılır? E Devlet ile şehirler arası seyahat yol izin belgesi başvuru ekranı ve alabilecek kişiler!

Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak

Seyahat izin belgesi nasıl alınır ve başvurusu nereden yapılır? E Devlet ile şehirler arası seyahat yol izin belgesi başvuru ekranı ve alabilecek kişiler!

SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:

"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.

- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır ve başvurusu nereden yapılır? E Devlet ile şehirler arası seyahat yol izin belgesi başvuru ekranı ve alabilecek kişiler!

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır ve başvurusu nereden yapılır? E Devlet ile şehirler arası seyahat yol izin belgesi başvuru ekranı ve alabilecek kişiler!

- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler

- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."

- İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı

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