Seyahat izin belgesi nasıl alınır ve başvurusu nereden yapılır? E Devlet ile şehirler arası seyahat yol izin belgesi başvuru ekranı ve alabilecek kişiler!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan geniş çaplı önlemler alındı. Bu doğrultuda, 30 büyükşehir ve Zonguldak dahil olmak üzere toplamda 31 şehre giriş ve çıkışlar kapatıldı. Vefat ve hastalık gibi özel durumları olan vatandaşlar, yol izin belgesi almak koşulu ile şehirler arası özel araçları ile seyahat edebilecek. E Devleti üzerinden alınan bu belgenin temini hakkında bilgi sahibi olmayanlar ise, 'Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır?' sorusuna yanıt arıyor. Zira, özel araç ile şehirler arası seyahat için yol izin belgesi almak koşulu bulunuyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ŞARTLARI NELER, KİMLER ALABİLİR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, şehirler arası seyahat izin belgesi şartları duyuruldu. Böylelikle, 'Seyahat izin belgesi almak için gerekli olan şartlar neler ve kimler alabilir?' sorusu da cevabına ulaştı.

SEYAHAT YOL İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Seyahat İzin Belgesi başvurusu E Devlet ekranı ve Alo 199 hattı üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, E Devlet ekranı ile seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak seyahat izin belgesi başvurusu ve şartları hakkında bilgi edinebilirsiniz.