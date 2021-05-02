Seyahat İzin Belgesi nasıl ve nereden alınır? ALO 199 telefon hattı, SMS ve E Devlet ile Seyahat İzin Belgesi Alma Ekranı

Seyahat İzin Belgesi Nasıl ve Nereden Alınır, Şartları Nelerdir şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunmuş ve 17 günlük tam kapanmayı duyurmuştu. Tam 17 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması Perşembe akşamı itibariyle başladı. Şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesi nasıl alınır ve nereden alınır? ALO 199 telefon hattı, SMS ve e devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler sorularına yanıt arıyor. Peki, Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?