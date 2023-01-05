Şeyh Edebali nasıl öldü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir, tarihte ne zaman öldü, türbesi nerede?

Şeyh Edebali'nin hayatı ve ölümü, Kuruluş Osman son bölümün ardından araştırılmaya başlandı. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 111. bölümünde Şeyh Edebali zindana atıldı. Bu sahne sonrası tarihteki yeri ve hayat hikayesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İlk Osmanlı kadısı ve mutasavvıf Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederidir. Peki, Şeyh Edebali nasıl öldü? Şeyh Edebali kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü, türbesi nerede? İşte tüm detaylar...