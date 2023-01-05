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Haberler Yaşam Şeyh Edebali nasıl öldü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir, tarihte ne zaman öldü, türbesi nerede?
Giriş Tarihi: 05.01.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 09:05

Şeyh Edebali nasıl öldü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir, tarihte ne zaman öldü, türbesi nerede?

Şeyh Edebali'nin hayatı ve ölümü, Kuruluş Osman son bölümün ardından araştırılmaya başlandı. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 111. bölümünde Şeyh Edebali zindana atıldı. Bu sahne sonrası tarihteki yeri ve hayat hikayesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İlk Osmanlı kadısı ve mutasavvıf Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederidir. Peki, Şeyh Edebali nasıl öldü? Şeyh Edebali kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü, türbesi nerede? İşte tüm detaylar...

Şeyh Edebali nasıl öldü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir, tarihte ne zaman öldü, türbesi nerede?

Tarihte önemli bir yeri olan Şeyh Edebali'nin hayatı ve ölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, 4 Ocak Çarşamba akşamı 111'inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde zindana atılan Şeyh Edebali'nin hayat hikayesi ve ölümü ile ilgili bilgi almak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, Şeyh Edebali nasıl öldü? Şeyh Edebali kimdir, tarihte ne zaman öldü, türbesi nerede? İşte Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi olan Şeyh Edebali'nin hayat hikayesi…

Şeyh Edebali nasıl öldü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir, tarihte ne zaman öldü, türbesi nerede?

ŞEYH EDEBALİ KİMDİR, TARİHTE NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?

Şeyh Edebali'nin 1206 ile 1208 yılları arasında doğduğu rivayet edilir. Kırşehir İli Mucur İlçesi İnaç köyünde dünyaya gelmiştir. Aslen Karamanlı olan Edebali ilk tahsilini Karaman'da yaptı. Hanefi hukukçusu Necmeddin ez-Zahidi'nin öğrencisi oldu.

Daha sonra Dımaşk'a (Şam) giderek Sadreddin Süleyman b.Ebül-iz ve Cemalettin el-Hasiri gibi dönemin tanınmış alimlerinden dini ilim tahsil etti

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Şeyh Edebali nasıl öldü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir, tarihte ne zaman öldü, türbesi nerede?

Şam'dan ülkesine dönünce tasavvufa yöneldi. Eskişehir yakınlarında bulunan İtburnu Köyü'nde bir zaviye kurarak halkı irşada başladı.

Aşıkpaşazade zaviyesinin hiç boş kalmadığını, Edebalı'nın gelip geçen fukaranın her türlü ihtiyacını gidermeye çalıştığını, hatta bu maksatla koyun sürüsü bulundurduğunu kaydederler.

Tefsir, hadis ve özellikle İslam hukukunda uzmanlaşmıştır. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi, zamanının büyüklerinin sohbetinde bulunmuştur. Tasavvuf yoluna girdiği, Alevi önderi Baba İlyas halifelerinin ileri gelenlerinden olduğu belirtilmektedir.

Şeyh Edebali nasıl öldü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir, tarihte ne zaman öldü, türbesi nerede?

Alim, faal, varlıklı, çevresi için örnek teşkil eden bir kişi olan Şeyh Edebali, Eskişehir yakınlarında o zamanki adıyla İtburnu denilen köyde yaşar, yaptırmış olduğu zaviyede öğrenci yetiştirir ve halkı aydınlatırdı. Bilecik'te bir dergah yaptırmış, Osman Gazi'yi de birçok defa burada misafir etmiştir.

Osman Gazi, mübarek günlerde Edebalı'nın zaviyesine giderek dini ve idari konularda, onun görüşlerini alırdı. Misafir olarak kaldığı bir gecede gördüğü rüya şöyleydi; Şey Edebalı'nın koynundan çıkan bir ay geldi kendi koynuna girdi. Göğsünden bir ağaç bitti. Öylesine büyük bir ağaç oldu ki dalları gökleri, kökleri tüm dünyaya sardı. Gölgesi bütün yeryüzünü tuttu. İnsanlar o ağacın gölgesinde toplandılar. Ulu dağlara ve dağların eteğinden çıkan coşkun sulara hep o ağaç gölge etti.

Şeyh Edebali nasıl öldü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir, tarihte ne zaman öldü, türbesi nerede?

Osman Bey rüyasını Şeyh Edebalı'ya anlatır. Edebalı rüyayı şöyle yorumlar: "Oğul Osman, Hak Teala sana ve soyuna hükümranlık verdi mübarek olsun, kızım Malhun Hatun senin helâlin olsun." der. Edebalı'nın bu yorumu üzerine Osman Gazi Malhun Hatun (Rabia Bala Hatun) ile evlenir.

Şeyh Edebalı ahi teşkilatının reisi idi. Ahi Şehliğinin Edebalı'dan sonra kime geçtiği bilinmemektedir; ancak daha sonra I.Murat'a intikal etmiştir. 1326'da 120 yaşlarında Bilecik'te vefat etmiş, dergâhının zikir odasına gömülmüştür.

Bilecik'te ve Eskişehir'de adına türbeler yapılmıştır. Vefatından bir ay sonra kızı, dört ay sonra da damadı Osman Gazi vefat etmiştir.

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