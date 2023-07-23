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Şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemi! Ölen kişilerin IBAN’ını kullanıyorlar
Giriş Tarihi: 23.07.2023 07:37
Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
07:38
Şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemi! Ölen kişilerin IBAN’ını kullanıyorlar
İnternet dolandırıcılığında her gün yeni bir yöntem ortaya çıkıyor. Gerçek siteleri birebir kopyalayan dolandırıcılar bu kez şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntem buldu. İnternetten alışveriş yapan vatandaşa musallat olan dolandırıcılar bu kez de ölüleri kullanmaya başladı.