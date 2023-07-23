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Haberler Yaşam Şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemi! Ölen kişilerin IBAN’ını kullanıyorlar
Giriş Tarihi: 23.07.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 07:38

Şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemi! Ölen kişilerin IBAN’ını kullanıyorlar

İnternet dolandırıcılığında her gün yeni bir yöntem ortaya çıkıyor. Gerçek siteleri birebir kopyalayan dolandırıcılar bu kez şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntem buldu. İnternetten alışveriş yapan vatandaşa musallat olan dolandırıcılar bu kez de ölüleri kullanmaya başladı.

MERVE BİLKAY
Şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemi! Ölen kişilerin IBAN’ını kullanıyorlar

İnternet alışverişlerinde dolandırıcılık yapan çetelerin bu kez adresi sosyal medya platformları oldu. Önde gelen e-ticaret platformlarını bire bir kopyalayan dolandırıcılar, sosyal medya sitelerine verdikleri cazip reklamlarla vatandaşları tuzaklarına düşürüyor.

Şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemi! Ölen kişilerin IBAN’ını kullanıyorlar

Sistem şöyle işliyor: Almak istedikleri ürünü sosyal medyada çok düşük fiyata gören vatandaşlar linki tıkladığında karşısına WhatsApp'tan bir müşteri temsilcisi çıkıyor.

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Şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemi! Ölen kişilerin IBAN’ını kullanıyorlar

Ödeme ve teslimat bilgilerini soran vatandaşlara istenirse ürünün elden teslim edileceği ya da kargoyla gönderilebileceği bilgisini veren müşteri temsilcileri ödeme için de e-ticaret platformu linki vererek "Buradan güvenle ödeme yapabilirsiniz" diyor.

Şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemi! Ölen kişilerin IBAN’ını kullanıyorlar

Link gerçek bir e-ticaret platformunun birebir kopyası olduğu için güvenip ödemesini yaparak, ürünü teslim almak için verilen adrese gittiğinde adresin sahte olduğunu gören vatandaş gerçekle yüzleşiyor.

Şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemi! Ölen kişilerin IBAN’ını kullanıyorlar

Kargosunu bekleyen vatandaş da ürünün peşine düşünce dolandırıldığını anlıyor. Ödeme için verilen IBAN'ların cezaevinde bulunan mahkûmlara, yaşlı veya ölmüş kişilere ait olduğu görülüyor.

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