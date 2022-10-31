Sicil affı çıktı mı ne zaman çıkacak? Torba yasada yer alan sicil affı nedir, ne demek, kimleri kapsıyor?

Sicil affı 2022 hakkında araştırmalar, TBMM haftalık çalışmasına az bir süre kalmışken daha da artmış durumda. Kredi, kredi kartı ve çek nedeniyle sicili bulan vatandaşlar, "sicil affı çıktı mı, sicil affı ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt arıyor. 10 milyon kişinin yararlanması beklenen sicil affı için TBMM haftalık çalışması bekleniyor. Teklif maddeleri detaylarıyla paylaşılırken, sırada sadece beklemek kaldı. Peki, sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı ne zaman çıkacak? İşte sicil affı son durum