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Giriş Tarihi: 31.10.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 17:03

Sicil affı çıktı mı ne zaman çıkacak? Torba yasada yer alan sicil affı nedir, ne demek, kimleri kapsıyor?

Sicil affı 2022 hakkında araştırmalar, TBMM haftalık çalışmasına az bir süre kalmışken daha da artmış durumda. Kredi, kredi kartı ve çek nedeniyle sicili bulan vatandaşlar, "sicil affı çıktı mı, sicil affı ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt arıyor. 10 milyon kişinin yararlanması beklenen sicil affı için TBMM haftalık çalışması bekleniyor. Teklif maddeleri detaylarıyla paylaşılırken, sırada sadece beklemek kaldı. Peki, sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı ne zaman çıkacak? İşte sicil affı son durum

Sicil affı çıktı mı ne zaman çıkacak? Torba yasada yer alan sicil affı nedir, ne demek, kimleri kapsıyor?

Sicil affı son durum hakkında araştırmalar sürüyor. 1 Kasım 2022 günü TBMM haftalık çalışmasına başlayacak ve görüşmeler 28. maddeden itibaren sürecek. Teklifte sicil affı bulunurken, vatandaşlar sicil affı ne zaman çıkacak, sicil affı kimleri kapsıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, sicil affı çıktı mı? Sicil affı nedir? İşte detaylar…

Sicil affı çıktı mı ne zaman çıkacak? Torba yasada yer alan sicil affı nedir, ne demek, kimleri kapsıyor?

SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi. Teklif içerisinde sicil affı maddesi de yer aldı.

Sicil affı ile kredi, kredi kartı, çek, senet gibi borçların ödemesini aksattıkları için Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kredi borçlularına af geldi.

Milyonları ilgilendiren madde, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senet ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Yasa'nın çıktığı Ocak 2009'den bu yana en kapsamlı düzenleme oldu.

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Sicil affı çıktı mı ne zaman çıkacak? Torba yasada yer alan sicil affı nedir, ne demek, kimleri kapsıyor?

SİCİL AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Sicil affı ile karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları sebebiyle kredi puanları düşen kişilere sicili düzeltme şansı tanınacak.

Teklifle "sicil affı" düzenleniyor. Bu kapsamda karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının geciken kısmını 1 Temmuz 2023'e kadar ödemesi veya yeniden yapılandırması halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.

Sicil affı çıktı mı ne zaman çıkacak? Torba yasada yer alan sicil affı nedir, ne demek, kimleri kapsıyor?

Bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacaklar tasfiye edilecek.

Sicil affı çıktı mı ne zaman çıkacak? Torba yasada yer alan sicil affı nedir, ne demek, kimleri kapsıyor?

SİCİL AFFI NEDİR?

Sicil affı; kredi ve kredi kartının yanı sıra karşılıksız çek, protestolu senet gibi borçların ödemesini geciktirenler için uygulanan bir düzenlemedir.

Torba Yasa Teklifi kapsamında yer alan diğer bir düzenlemeye göre de 1 Ekim 2022 tarihinden önceki karşılıksız çek, protesto senet, kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kişilere sicil affı getirilecek.

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