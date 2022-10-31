Sicil affı çıktı mı ne zaman çıkacak? Torba yasada yer alan sicil affı nedir, ne demek, kimleri kapsıyor?

SİCİL AFFI NEDİR?

Sicil affı; kredi ve kredi kartının yanı sıra karşılıksız çek, protestolu senet gibi borçların ödemesini geciktirenler için uygulanan bir düzenlemedir.

Torba Yasa Teklifi kapsamında yer alan diğer bir düzenlemeye göre de 1 Ekim 2022 tarihinden önceki karşılıksız çek, protesto senet, kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kişilere sicil affı getirilecek.