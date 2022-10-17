Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye devam ediyor. Torba yasa maddeleri arasında yer alan sicil affı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle sicili bozulan vatandaşlar, ''Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Sicil affı ile borçların ödemesini aksatıp kara listeye giren 10 milyon borçlunun sicili temizlenecek. Söz konusu kanunla birlikte borcunu belirlenen tarihlerde kapatan veya yapılandıran herkesin kara listeden çıkması bekleniyor. Peki, Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte, 2022 sicil affı ile ilgili tüm merak edilenler...