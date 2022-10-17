Sicil affı son dakika gelişmeleri ile milyonlarca borçlunun gündeminde yer alıyor. 10 milyon kişiyi yakından ilgilendiren sicil affı, torba yasa kapsamında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Bu noktada kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle kara listeye girenler, sicil affının ne zaman çıkacağını ve kimleri kapsayacağını merak ediyor. Peki, Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak? İşte, sicil affı ile ilgili son durum ve gelişmeler…