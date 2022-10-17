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Haberler Yaşam SİCİL AFFI nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak, esnaflara sicil affı gelecek mi? Af düzenlemesi TBMM’de!
Giriş Tarihi: 17.10.2022 15:51 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 15:59

SİCİL AFFI nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak, esnaflara sicil affı gelecek mi? Af düzenlemesi TBMM’de!

Sicil affı son dakika gelişmeleri ile milyonlarca borçlunun gündeminde yer alıyor. 10 milyon kişiyi yakından ilgilendiren sicil affı, torba yasa kapsamında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Bu noktada kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle kara listeye girenler, sicil affının ne zaman çıkacağını ve kimleri kapsayacağını merak ediyor. Peki, Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak? İşte, sicil affı ile ilgili son durum ve gelişmeler…

SİCİL AFFI nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak, esnaflara sicil affı gelecek mi? Af düzenlemesi TBMM’de!

Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye devam ediyor. Torba yasa maddeleri arasında yer alan sicil affı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle sicili bozulan vatandaşlar, ''Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Sicil affı ile borçların ödemesini aksatıp kara listeye giren 10 milyon borçlunun sicili temizlenecek. Söz konusu kanunla birlikte borcunu belirlenen tarihlerde kapatan veya yapılandıran herkesin kara listeden çıkması bekleniyor. Peki, Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İşte, 2022 sicil affı ile ilgili tüm merak edilenler...

SİCİL AFFI nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak, esnaflara sicil affı gelecek mi? Af düzenlemesi TBMM’de!

SİCİL AFFI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Meclis gündeminde yer alan torba yasa teklifinde sicil affı maddesi de yer alıyor.

Sicil affı ile kredi, kredi kartı, çek, senet gibi borçların ödemesini aksattıkları için Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kredi borçlularına af geliyor.

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SİCİL AFFI nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak, esnaflara sicil affı gelecek mi? Af düzenlemesi TBMM’de!

13 YILIN EN KAPSAMLI DÜZENLEMESİ OLACAK

Milyonları ilgilendiren madde, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senet ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Yasa'nın çıktığı Ocak 2009'den bu yana en kapsamlı düzenleme olacak.

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle kredi puanları düşen vatandaşlara sicili düzeltme şansı tanınıyor.

SİCİL AFFI nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak, esnaflara sicil affı gelecek mi? Af düzenlemesi TBMM’de!

SİCİL AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Sicil affı ile karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları sebebiyle kredi puanları düşen kişilere sicili düzeltme şansı tanınacak.

KARA LİSTE AFFINDAN KİMLER FAYDALANACAK?

Bu haktan, anapara ve taksit ödeme tarihi, 1 Ekim 2022'den önce olan kişiler ve şirketler yararlanacak.

Borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların, Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları silinecek ve temiz sayfa açılacak.

SİCİL AFFI nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak, esnaflara sicil affı gelecek mi? Af düzenlemesi TBMM’de!

HUKUKİ KORUMA

Kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların, bu kişiler veya şirketlerle yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek. Bunu sağlayan finans kuruluşlar için bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak.

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