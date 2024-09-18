Şiddet gören doktor kalp krizi geçirmişti! O zorbalar hakkında istenen ceza açıklandı!

Misafir girişi yaptıktan sonra Engin Seymen, içeride hastası olan Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın muayene odasına girdi. Tezvar hastası olduğunu söylemesine rağmen, ısrar eden Engin Seymen doktorun çenesini tuttu. Engin Seymen doktorun kolundan tutarak sürüklemek istedi ve 'çık dışarı. Hastama bakacaksın lan' dedi. Ahmet Erdem Mermer isimli vatandaş araya girerek Engin Seymen'i dışarı çıkardı.