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Giriş Tarihi: 18.09.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 09:24

Şiddet gören doktor kalp krizi geçirmişti! O zorbalar hakkında istenen ceza açıklandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile sağlığı merkezine yüksek ateş şikayetiyle eşi Hilal Seymen'i getirdiğinde doktor Mustafa Hürkal Tezvar'ın yüzünden tutup sürükleyerek 'hastama bakacaksın lan' diyen Engin Seymen (55) ile doktora tokat atan kız kardeşi Özlem Seymen Ayrancı (48) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Engin Seymen ile Özlem Seymen Ayrancı hakkında hazırlanan iddianamede 'kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Olay sırasında kalp krizi geçiren doktor Tezvar, 14 günlük tedavinin ardından taburcu olduktan sonra mesleğini bırakarak emekliye ayrılmıştı.

Ceyhan TORLAK
Şiddet gören doktor kalp krizi geçirmişti! O zorbalar hakkında istenen ceza açıklandı!

Korkunç olay, 29 Temmuz'da saat 15.30 sıralarında Ortakent Mahallesi 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan ve ailesiyle tatile gelen 55 yaşındaki Engin Seymen, yüksek ateş şikayetiyle eşi Hilal Seymen'i kız kardeşi Özlem Seymen Ayrancı (48) ile aile sağlığı merkezine götürdü.

Şiddet gören doktor kalp krizi geçirmişti! O zorbalar hakkında istenen ceza açıklandı!

Misafir girişi yaptıktan sonra Engin Seymen, içeride hastası olan Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın muayene odasına girdi. Tezvar hastası olduğunu söylemesine rağmen, ısrar eden Engin Seymen doktorun çenesini tuttu. Engin Seymen doktorun kolundan tutarak sürüklemek istedi ve 'çık dışarı. Hastama bakacaksın lan' dedi. Ahmet Erdem Mermer isimli vatandaş araya girerek Engin Seymen'i dışarı çıkardı.

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Şiddet gören doktor kalp krizi geçirmişti! O zorbalar hakkında istenen ceza açıklandı!

KADIN HASTA YAKINI DOKTORA TOKAT ATTI
Özlem Seymen Ayrancı da odaya girerek doktor Tezvar'a tokat attı. Bu sırada bilincini kaybeden Tezvar kalp krizi geçirdi. Doktorun fenalaştığını gören hasta yakınları odadan çıktı. Tezvar'a ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaparken, ihbarla aile sağlığı merkezine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Şiddet gören doktor kalp krizi geçirmişti! O zorbalar hakkında istenen ceza açıklandı!

Sağlık görevlilerinin kalp masajı yaptığı Dr. Tezvar, özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Engin Seymen ve kız kardeşi Özlem Seymen Ayrancı'yı gözaltına alıp, Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

Şiddet gören doktor kalp krizi geçirmişti! O zorbalar hakkında istenen ceza açıklandı!

Olayda Engin Seymen tutuklanırken, kardeşi Özlem Seymen Ayranıc ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Dr. Mustafa Hürkal Tezvar olaydan 14 gün taburcu edildi. Tezvar, olayın ardından mesleğini bırakarak emekli oldu.

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