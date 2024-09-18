Giriş Tarihi: 18.09.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
09:24
Şiddet gören doktor kalp krizi geçirmişti! O zorbalar hakkında istenen ceza açıklandı!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile sağlığı merkezine yüksek ateş şikayetiyle eşi Hilal Seymen'i getirdiğinde doktor Mustafa Hürkal Tezvar'ın yüzünden tutup sürükleyerek 'hastama bakacaksın lan' diyen Engin Seymen (55) ile doktora tokat atan kız kardeşi Özlem Seymen Ayrancı (48) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Engin Seymen ile Özlem Seymen Ayrancı hakkında hazırlanan iddianamede 'kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Olay sırasında kalp krizi geçiren doktor Tezvar, 14 günlük tedavinin ardından taburcu olduktan sonra mesleğini bırakarak emekliye ayrılmıştı.