Sıfır araba araç fiyatları listesi 2022 güncellendi! ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL altı sıfır araba araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sıfır araba ve araç fiyatları bilindiği üzere ÖTV matharındaki yeni düzenleme ardından gündemdeki yerini almıştı. Araç alım satımı yapmak isteyen binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren bu düzenlemeye göre; 600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi. Hal böyleyken "ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL altı Dacia, Renault, Toyota, Fiat marka sıfır araba araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 300 bin TL altı Dacia, Renault, Toyota, Fiat marka sıfır araba fiyatları listesi…