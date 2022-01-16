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Haberler Yaşam Sıfır araba araç fiyatları listesi 2022 güncellendi! ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL altı sıfır araba araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 16.01.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 12:05

Sıfır araba araç fiyatları listesi 2022 güncellendi! ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL altı sıfır araba araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sıfır araba ve araç fiyatları bilindiği üzere ÖTV matharındaki yeni düzenleme ardından gündemdeki yerini almıştı. Araç alım satımı yapmak isteyen binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren bu düzenlemeye göre; 600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi. Hal böyleyken "ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL altı Dacia, Renault, Toyota, Fiat marka sıfır araba araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 300 bin TL altı Dacia, Renault, Toyota, Fiat marka sıfır araba fiyatları listesi…

Sıfır araba araç fiyatları listesi 2022 güncellendi! ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL altı sıfır araba araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları listesi incelenmeye devam ediyor. Gerek piyasaları yakından takip eden vatandaşlar gerekse araç alım satımı yapmayı düşünenler ÖTV matrahındaki yeni düzenleme ardından gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu noktada ise "ÖTV indirimi ile yeni ve güncel sıfır araç araba fiyatları ne oldu?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte 300 bin TL altı Dacia, Renault, Toyota, Fiat marka marka sıfır kilometre araba fiyatları listesi…

Sıfır araba araç fiyatları listesi 2022 güncellendi! ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL altı sıfır araba araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÖTV MATRAHI DÜZENLEMESİ İLE SIFIR ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ

Yeni ÖTV düzenlemesi ile bazı sıfır araçlara indirim geldi. ÖTV matrahı kararına göre; motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için yüzde 45, yüzde 50, yüzde 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan ÖTV oranlarına yüzde 60, yüzde 70 dilimlik oranlar eklendi.

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Sıfır araba araç fiyatları listesi 2022 güncellendi! ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL altı sıfır araba araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÖTV DÜZENLMESİ İLE 2 YENİ FİYAT MATRAHI EKLENDİ

Motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler için;

ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45'lik,

ÖTV matrahı 120 bin ile 150 bin TL arasında olanlar yüzde 50'lik,

ÖTV matrahı 150 bin ile 175 bin TL arasında olanlar yüzde 60'lık,

ÖTV matrahı 175 bin ile 200 bin TL arasında olanlar yüzde 70'lik ve

ÖTV matrahı 200 bin TL'nin üzerinde olanlar ise yüzde 80'lik vergi diliminde değerlendirilerecek.

Sıfır araba araç fiyatları listesi 2022 güncellendi! ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL altı sıfır araba araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İşte yeni ÖTV matrahı düzenlemesi sonrası liste fiyatı düşen sıfır otomobiller;

Sıfır araba araç fiyatları listesi 2022 güncellendi! ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL altı sıfır araba araç fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÖTV İNDİRİMİ OLAN ARAÇLAR BELLİ OLDU

Toyota Corolla 1.5 Vision MultiDrive S

Aracın vergisiz fiyatı: 198.564 TL

ÖTV indirimi öncesi vergi dilimi: Yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası vergi dilimi: Yüzde 70

ÖTV İndirimi öncesi satış fiyatı: 421.750 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 398.318 TL

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