Sigara fiyatları yeniden mi yükseldi, kaç TL? 30 Mart 2022 sigaraya zam mı geldi, JTİ, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı iddiaları yeniden gündeme gelirken vatandaşlar güncel rakamlar için "30 Mart 2022 sigaraya zam mı geldi?" sorusuyla araştırma yapıyor. Bilindiği üzere 2022 yılının başından bu yana toplamda 6 TL zam gelen sigara fiyatları bugün yeni bir zam iddiasıyla gündeme geliyor. Sigara fiyatları yeniden mi yükseldi, kaç TL zam geldi sorularıyla BAT, JTİ, Philip Moris grubu sigara markalarının fiyatları takip ediliyor. Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu? İşte güncel rakamlar…