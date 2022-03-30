Sigara fiyatları yeniden mi yükseldi, kaç TL? 30 Mart 2022 sigaraya zam mı geldi, JTİ, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları zammı, konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Tekel, market ve bakkal işletmecileri ve vatandaşlar, sigara fiyatları yeniden mi yükseldi, 30 Mart 2022 sigaraya zam mı geldi gibi sorularla güncel durumu araştırıyor. Son üç ay içinde değişen rakamlarda önümüzdeki günlerde yeniden bir güncellemeye gidileceğine ilişkin iddia ortaya atılmışı, ancak bununla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı. İşte JTİ, BAT, Philip Morris'ten yapılan son açıklamalar ışığında güncel Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı!

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 30 MART 2022

Sigara zammı hakkında yeni bir açıklama olup olmadığı bugün de merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar güncel rakamları öğrenebilmek için BAT, Philip Morris ve JTİ grubunun açıklamalarını takip ediyor.

İşte sigara fiyatları hakkında son durum;