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Giriş Tarihi: 30.03.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 07:17

Sigara fiyatları yeniden mi yükseldi, kaç TL? 30 Mart 2022 sigaraya zam mı geldi, JTİ, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı iddiaları yeniden gündeme gelirken vatandaşlar güncel rakamlar için "30 Mart 2022 sigaraya zam mı geldi?" sorusuyla araştırma yapıyor. Bilindiği üzere 2022 yılının başından bu yana toplamda 6 TL zam gelen sigara fiyatları bugün yeni bir zam iddiasıyla gündeme geliyor. Sigara fiyatları yeniden mi yükseldi, kaç TL zam geldi sorularıyla BAT, JTİ, Philip Moris grubu sigara markalarının fiyatları takip ediliyor. Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu? İşte güncel rakamlar…

Sigara fiyatları yeniden mi yükseldi, kaç TL? 30 Mart 2022 sigaraya zam mı geldi, JTİ, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları zammı, konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Tekel, market ve bakkal işletmecileri ve vatandaşlar, sigara fiyatları yeniden mi yükseldi, 30 Mart 2022 sigaraya zam mı geldi gibi sorularla güncel durumu araştırıyor. Son üç ay içinde değişen rakamlarda önümüzdeki günlerde yeniden bir güncellemeye gidileceğine ilişkin iddia ortaya atılmışı, ancak bununla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştı. İşte JTİ, BAT, Philip Morris'ten yapılan son açıklamalar ışığında güncel Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı!

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 30 MART 2022

Sigara zammı hakkında yeni bir açıklama olup olmadığı bugün de merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar güncel rakamları öğrenebilmek için BAT, Philip Morris ve JTİ grubunun açıklamalarını takip ediyor.

İşte sigara fiyatları hakkında son durum;

Sigara fiyatları yeniden mi yükseldi, kaç TL? 30 Mart 2022 sigaraya zam mı geldi, JTİ, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigara fiyatlarına yeni bir zam geleceğine ilişkin iddialar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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Sigara fiyatları yeniden mi yükseldi, kaç TL? 30 Mart 2022 sigaraya zam mı geldi, JTİ, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?

Konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.

Sigara fiyatları yeniden mi yükseldi, kaç TL? 30 Mart 2022 sigaraya zam mı geldi, JTİ, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?

PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI LİSTESİ – 30 MART 2022

Marlboro Edge: 25,00 TL

Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL

Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL

Marlboro Red/Touch: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

Parliament Midnight Blue: 26,50 TL

Murattı: 25,00 TL

Murattı Blu: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

L&M: 23,50 TL

Sigara fiyatları yeniden mi yükseldi, kaç TL? 30 Mart 2022 sigaraya zam mı geldi, JTİ, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu?

BAT SİGARA FİYATLARI LİSTESİ – 30 MART 2022

Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL

Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL

Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL

Kent Slims: Black, Grey: 25,00 TL

Tekel 2000: 21, 50 TL

Tekel 2001: 21,50 TL

Viceroy: 22,00 TL

Pall Mall: 22,00 TL

Samsun: 22,00 TL

Maltepe: 22,00 TL

Rothmans: 21,50 TL

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